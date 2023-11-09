سامسونج تروج لخدمة ترجمة المكالمات بالذكاء الاصطناعي

استعرضت سامسونج في تدوينة جديدة ما تسميه “العصر الجديد من الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي” القادم إلى هواتفها الذكية، وفصلت ميزة قادمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي.

وكتبت سامسونج في التدوينة: “يعد الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي بمنزلة تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهواتف المحمولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الموجود ضمن الجهاز الذي طورته سامسونج والذكاء الاصطناعي السحابي المتوفر من خلال تعاوننا مع قادة الصناعة ذوي التفكير المماثل”.

وأضافت: “يغير الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي تجربتك اليومية مع الهاتف المحمول دون المساومة على أمان وخصوصية جالاكسي”.

وقدمت جوجل ميزة الترجمة المباشرة للمكالمات الهاتفية، مع أنها لا تزال ميزة حصرية لأجهزة Pixel. وقد يتمكن مستخدمو سامسونج في أوائل العام المقبل من استخدام ميزة مماثلة ضمن أجهزتها دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات خارجية.

ويحصل تطبيق الهاتف من سامسونج بشكل مضمن على ميزة الترجمة المباشرة التي تسميها الشركة AI Live Translate Call. وتظهر الترجمات الصوتية والنصية في الوقت الفعلي أثناء حديثك، مما يجعل الاتصال بشخص يتحدث لغة أخرى أمرًا بسيطًا مثل تشغيل التسميات التوضيحية عند بث مقاطع الفيديو.

وتوفر خدمة AI Live Translate Call للمستخدمين الذين يمتلكون هواتف جالاكسي مزودة بتجربة الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي مترجمًا شخصيًا متى احتاجوا إليه، إذ تحدث الترجمات ضمن الجهاز.

وتأتي تجربة الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي في أوائل العام المقبل، لذلك يبدو من المحتمل تضمين مزايا الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي في تشكيلة هواتف Galaxy S24 الذكية. ويشاع أن الشركة تخطط في عام 2024 لإطلاق هذه الهواتف.

وتعرض ميزة “AI Live Translate Call” الترجمات في الوقت الفعلي في شكل سجل دردشة أثناء المكالمات الهاتفية، كما هو الحال في لقطة الشاشة التجريبية التي تعرض حوارًا بين متحدث باللغة الإنجليزية مقيم في نيويورك ومتحدث كوري مقيم في سيول.

وتعرض الأداة زر “إضافة حدث” كلما ذُكر الوقت والتاريخ، وذلك للسماح لك بتحديد التقويم فورًا لمعارفك الأجانب.

وقال وونجون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم البحث والتطوير في قسم تجربة الأجهزة المحمولة: “تتمتع تكنولوجيا الهاتف المحمول بقدرة مذهلة على تمكين الاتصال والإنتاجية والإبداع للأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتعد تجربة الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي عرضنا الشامل الذي يغير طريقة تفكيرنا في هواتفنا إلى الأبد”.