جوجل فشلت في إنقاذ مستخدمي أندرويد 14 .. عاجل

أصدرت جوجل تصحيحًا أمنيًا جديدًا لنظام أندرويد تدعي أنه يصلح المشكلة الكبيرة في تخزين أندرويد 14 التي منعت بعض المستخدمين من الوصول إلى أجهزتهم.

وتحتوي نشرة شهر نوفمبر الأمنية على المجموعة المعتادة من الإصلاحات الأمنية، في حين تسرد ملاحظات تصحيح Pixel الموجهة للمستهلك بعض التغييرات التي يواجهها المستخدم.

وتشير الملاحظات إلى إصلاح المشكلة التي تتسبب أحيانًا في جعل الأجهزة التي يستخدمها عدة مستخدمين تُظهر عدم وجود مساحة تخزين أو جعلها تعيد التشغيل بشكل مستمر.

وتوضح الملاحظات أن هذا الإصلاح خاص بأجهزة Pixel 6 و Pixel 6a و Pixel 6 Pro و Pixel 7 و Pixel 7a و Pixel 7 Pro و Pixel Tablet و Pixel Fold و Pixel 8 و Pixel 8 Pro.

وظهرت قبل نحو شهر تقريبًا مشكلة التخزين في أندرويد 14، إذ تواجه الأجهزة المعدة لعدة مستخدمين نوعًا من مشكلة التخزين التي تمنع المستخدمين من الوصول إلى أجهزتهم.

كما أن المشكلة تجعل بعض الأجهزة غير قابلة للاستخدام كليًا، إذ يستمر الهاتف في إعادة التشغيل ولا يصل أبدًا إلى الشاشة الرئيسية.

ويستطيع بعض المستخدمين الآخرين تشغيل الأجهزة مع أنه ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مساحة التخزين المقفلة، مما يسبب قدرًا كبيرًا من المشكلات.

وشبه بعض المستخدمين هذا الخطأ ببرامج الفدية، وهو نوع من البرامج الضارة التي تشفر وحدة التخزين المحلية ومن ثم تطلب المال مقابل بياناتك.

وكانت الحلول المقترحة متنوعة، ومنها مسح الجهاز بالكامل من خلال إعادة ضبط المصنع، مع أن الكثير من المستخدمين لا يريدون القيام بذلك.

وظهرت التقارير الأولية عن المشكلة بعد وقت قصير من إطلاق أندرويد 14، وتجاهلت جوجل الأمر، ولم تعترف بالخلل إلا بعد نحو 20 يومًا من ظهوره.

وفشلت جوجل في الاستجابة بسرعة للتقارير الأولية وتركت الخطأ ينتشر، حتى أن بعض الأشخاص أبلغوا قبل أيام قليلة عن تعرضهم للخلل لأن جوجل سمحت للتحديث بالانتشار دون إيقافه ولأنها فشلت في تصحيح برامجها بسرعة كافية.

وتطرح جوجل عادةً التحديثات ببطء حتى تتمكن من سحبها في حالة ظهور مشكلات مثل هذه لتقليل الضرر، مع أن الشركة فشلت هذه المرة.

واعترفت جوجل بعد نحو 20 يومًا بالخطأ، ووعدت بطرح التصحيح، الذي وصل الآن، مع أن الشركة أوضحت أن بعض البيانات فقط قابلة للاسترداد وأن هذا التحديث قد لا يتيح استعادة البيانات بالنسبة للأجهزة التي تواجه مشكلة إعادة التشغيل.

وقالت جوجل: “نواصل التحقيق في حلول استعادة البيانات للأجهزة التي تواجه مشكلة إعادة التشغيل”، مضيفة أنها تنشر قريبًا تحديثات إضافية.