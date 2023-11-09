جوجل تلجأ إلى المنظمين لجعل آبل تفتح iMessage

دعت شركة جوجل ومجموعة من شركات الاتصالات الأوروبية الكبرى بروكسل إلى تحديد iMessage بصفتها خدمة أساسية، مما يجعل آبل مطالبة بجعل منصة المراسلة متوافقة مع المنافسين.

وتحقق المفوضية الأوروبية إذا كان ينبغي إدراج iMessage في قائمة الخدمات الواجب عليها أن تتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديد، وبالتالي تكون قادرة على الاتصال بسلاسة مع المنافسين، مثل واتساب.

ويتمتع مستخدمو آبل بالتشفير عند استخدام iMessage، ويظهر ذلك من خلال اللون الأزرق للرسائل، الذي يعد عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على ولاء مالكي آيفون، خاصة بين المستهلكين الأصغر سنًا.

ويتغير لون جميع الرسائل عندما ينضم العملاء الذين يستخدمون هواتف أندرويد الذكية إلى مجموعة دردشة iMessage، مما يشير إلى أنها أصبحت رسائل قصيرة قياسية غير مشفرة.

ويفقد مستخدمو أندرويد أيضًا بعض الوظائف، مثل جودة مقاطع الفيديو والصور. وسعى المنافسون منذ فترة طويلة إلى كسر حصرية iMessage لأجهزة آبل، على أمل أن يشجع ذلك العملاء على التحول إلى أجهزتها.

وزعمت جوجل في رسالة أُرسلت إلى اللجنة أن خدمة آبل تلبي الحدود النوعية للقانون، وأشارت إلى أنه ينبغي أن تخضع منصة مراسلة آبل للقواعد، وذلك لإفادة المستهلكين والشركات الأوروبية.

وتخضع شركات التكنولوجيا البالغة إيراداتها السنوية أكثر من 7.5 مليارات يورو ولديها ما لا يقل عن 10 آلاف مستخدم تجاري نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي للقواعد، مع أن المنظمين لديهم سلطة تقديرية بشأن التصنيف خارج هذه المقاييس.

ويقدر الخبراء أن لدى iMessage ما يصل إلى مليار مستخدم على مستوى العالم، واعترفت شركة آبل أمام اللجنة بأن لديها أكثر من 10 آلاف مستخدم تجاري حول العالم.

وحاججت آبل بأنه لا ينبغي أن تخضع منصة iMessage للقواعد الجديدة لأن المستخدمين لا يدفعون عمولة مقابل استخدامها ويمكن استخدام أجهزتها دون منصة المراسلة.

وأوضحت اللجنة أن آبل أبلغتها أن iMessage لا تشكل منصة مهمة في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمستخدمي الأعمال الساعين للوصول إلى المستخدمين، وذلك نظرًا إلى صغر حجمها مقارنةً بخدمات المراسلة الأخرى.

وتعتقد اللجنة أن منصة iMessage تساهم بشكل غير مباشر في إيرادات شركة آبل، إذ إنها مثبتة سابقًا ولا يمكن استخدامها إلا عبر أجهزة الشركة.

ويشير منظمو مكافحة الاحتكار إلى أن iMessage تعد عنصرًا مهمًا في توسيع النظام البيئي لشركة آبل. وحاججت جوجل في الرسالة المرسلة إلى مفوض السوق الداخلي بالاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، بأن الطبيعة الأساسية لمنصة iMessage تعد مبررًا لتحديدها على أنها خدمة أساسية خاضعة للقانون.