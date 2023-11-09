جوجل تجلب بحثها بالذكاء الاصطناعي إلى دول جديدة

تشهد تجربة البحث التوليدي SGE من جوجل توسعًا دوليًا هائلًا في أكثر من 120 دولة ومنطقة جديدة ومجموعة من المزايا التوليدية الجديدة العاملة بالذكاء الاصطناعي.

وتتوفر تجربة البحث التوليدي SGE سابقًا في الولايات المتحدة والهند واليابان، وتصل الآن إلى أكثر من 120 دولة ومنطقة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، ومنها المكسيك والبرازيل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ونيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا.

وتدعم تجربة البحث التوليدي SGE أيضًا أربع لغات جديدة، وهي الإسبانية والبرتغالية والكورية والإندونيسية، إلى جانب دعمها الحالي للغة الإنجليزية والهندية واليابانية، مما يسمح لجميع مستخدميها باستخدام هذه اللغات السبع.

ويعني التوسع أنه أصبح بإمكان عدد كبير من الأشخاص التعامل مع تجربة البحث التوليدي SGE. وتظل بحاجة إلى تجاوز بعض الصعوبات، إذ يجب عليك الاشتراك عبر برنامج Search Labs من جوجل.

ويمكنك بمجرد الاشتراك في برنامج Search Labs استخدام تجربة البحث التوليدي SGE من خلال متصفح كروم عبر أجهزة الحواسيب أو تطبيق جوجل لأنظمة أندرويد و iOS.

وتفيد ملاحظة موجودة في صفحة Search Labs بانتهاء تجربة البحث التوليدي SGE في شهر ديسمبر 2023، وقالت جوجل: “هدفنا في هذه المرحلة من تجربة البحث التوليدي SGE هو الحصول على تعليقات بشأن التجربة من مستخدمينا. ليس لدينا أي شيء آخر لمشاركته بشأن الخطط المستقبلية”.

وتضيف جوجل أيضًا عددًا من المزات الجديدة إلى تجربة البحث التوليدي SGE. وتختبر الشركة القدرة على طرح أسئلة المتابعة مباشرةً من صفحة النتائج عبر إضافة مربع نصي جديد “Ask a Follow Up” يظهر مباشرة ضمن صفحة نتائج تجربة البحث التوليدي SGE.

ويعني ذلك أنك لن تضطر إلى الذهاب إلى نافذة المحادثة المنفصلة في تجربة البحث التوليدي SGE للسؤال. ويبدأ نشر هذا المربع النصي الجديد خلال الأسابيع المقبلة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

وتستفيد جوجل أيضًا من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الترجمات من خلال وضع خط تحت الكلمات في العبارات التي لها أكثر من معنى محتمل، وتخطط الشركة لطرح هذه الميزة قريبًا في الولايات المتحدة للترجمات من الإنجليزية إلى الإسبانية قبل توفرها على نطاق واسع.

وتقدم تجربة البحث التوليدي SGE تعريفات تفاعلية للموضوعات التعليمية، مثل العلوم والاقتصاد والتاريخ والمعلومات الصحية، إذ يمكنك التمرير فوق الكلمات المميزة لرؤية تعريفها والصور ذات الصلة، وتعتزم الشركة طرح هذه الميزة خلال الشهر المقبل باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.