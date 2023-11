تفاصيل اليوم الثاني من منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي 2023

انطلقت يوم الأربعاء 8 نوفمبر فعاليات اليوم الثاني من منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي (Samsung AI Forum 2023)، الذي تنظمه شركة سامسونج، حيث استضاف المنتدى في هذا اليوم مركز أبحاث سامسونج في مقر الشركة للبحث والتطوير في العاصمة الكورية سول، وقد سُلِّط الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تشهد تطورًا متسارعًا ونقلة نوعية من المتوقع أن تُحدث تأثيرًا تحويليًا على الحياة اليومية والمهنية.

وقد شهد المنتدى مشاركة عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي وكبار الأكاديميين لاستعراض وتبادل الخبرات والأفكار حول أحدث التطورات والتوجهات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي.

كما كشفت سامسونج خلال المنتدى عن نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها (غاوس) Gauss، الذي تولى مركز أبحاث سامسونج مهمة تطويره.

وأكد ديهيون كيم، نائب الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث سامسونج العالمي للذكاء الاصطناعي خلال كلمته الافتتاحية؛ التزام سامسونج بمواصلة دعمها وتعاونها مع أصحاب الشأن في الصناعة والأكاديميين لتعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي.

النماذج اللغات الكبيرة في عام 2023:

خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني من منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي، قدّم الدكتور هيونغ وون تشونغ؛ من شركة OpenAI المطورة لروبوت ChatGPT؛ عرض تقديمي بعنوان (النماذج اللغات الكبيرة في عام 2023) Large Language Models in 2023؛ تناول فيه تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)؛ واستعرض أبرز التحديات التي يواجهونها في كل مرحلة، بالإضافة إلى مسارهم وخططهم المستقبلية.

بدوره شارك جيسون وي؛ الباحث في شركة OpenAI ومؤلف ورقة بحثية بعنوان (سلسلة الأفكار) Chain-of-Thoughts، عرضًا تقديميًا بعنوان (تحولات جديدة في عصر نهضة النماذج اللغوية الكبيرة) New Paradigms in the Large Language Model Renaissance؛ تطرق فيه إلى التأثير المحتمل للنماذج اللغوية الكبيرة في إحداث تطور نوعي في مجال الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة:

وضمن جلسة بعنوان (نحو ذكاء اصطناعي متعدّد الوسائط للمحادثات) Towards multimodal conversational AI؛ سلّط البروفيسور هونغسوك سيو؛ من جامعة كوريا الضوء على توجهات معينة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، والتي تتمتع بالقدرة على معالجة أنواع مختلفة من البيانات في وقت واحد، بما في ذلك النصوص والصور.

كما شهد اليوم الثاني من الحدث تقديم مجموعة من طلاب الدراسات العليا من أبرز الجامعات المحلية المهتمة بأبحاث الذكاء الاصطناعي؛ أوراقهم البحثية التي نُشرت في مجلات دولية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة خططهم وتوجهاتهم البحثية المستقبلية.

وقد استعرض فريق البروفيسور سيونج وون هوانج من جامعة سيول الوطنية تقنية فعالة لإنشاء الأكواد والبحث باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. فيما ركز فريق البروفيسور جونهي كيم في تقنية التفكير المكاني باستخدام أساليب متعددة الوسائط.

أمّا فريق البروفيسور مينجون سيو من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) فقد تناول إمكانية التقييم الدقيق في النماذج اللغوية.

فيما شارك فريق البروفيسور جونغهيون تشوي من جامعة يونسي، عرضًا حول تقنية تحويل النص إلى صورة، التي يُمكنها إنشاء صور بناءً على سياقات نصية معقدة.

مزايا نموذج سامسونج غاوس:

وفي الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الثاني من المنتدى؛ استعرض المشاركون مزايا نموذج (سامسونج غاوس) Samsung Gauss، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة به.

يتكون نموذج (سامسونج غاوس) من ثلاثة نماذج رئيسية؛ وهي:

نموذج اللغة التوليدي (Samsung Gauss Language).

نموذج لإنشاء الأكواد البرمجية (Samsung Gauss Code).

نموذج لتوليد الصور وتعديلها (Samsung Gauss Image).

وقد استوحى مركز أبحاث سامسونج اسم النموذج من عالم الرياضيات الشهير (كارل فريدريش غاوس)، الذي وضع أسس نظرية التوزيع الطبيعي التي تُعد أساس تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك، يعكس الاسم رؤية سامسونج الطموحة لهذه النماذج، التي تتمثل في فهم جميع الظواهر والمعارف في العالم من أجل توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة المستهلكين في كل مكان.

استخدامات نموذج سامسونج غاوس:

1- نموذج (Samsung Gauss Language):

يساعد نموذج اللغة التوليدي (Samsung Gauss Language) في تحسين كفاءة العمل من خلال تسهيل أداء بعض المهام؛ مثل: إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص المستندات وترجمة المحتوى. ويمكنه أيضًا تعزيز تجربة المستخدم من خلال تمكين التحكم الأكثر ذكاءً في الجهاز عند إدماجه في المنتجات.

2- نموذج (Samsung Gauss Code):

صُمم نموذج (Samsung Gauss Code)؛ ومساعد الترميز المرتبط به (code.i) خصوصًا لتطوير البرامج داخل الشركة، مما يُتيح للمطورين تسريع إجراءات البرمجة وتسهيلها، إلى جانب مزايا أخرى مثل: إنشاء أوصاف الكود البرمجي، وحالات الاختبار من خلال واجهة تفاعلية.

3- نموذج Samsung Gauss Image:

يُعد (Samsung Gauss Image) نموذجًا مبتكرًا للصور، إذ يمكنه بسهولة إنشاء صور إبداعية وتحريرها، بما يشمل: إجراء تغييرات على نمط الصور أو إضافة عناصر إليها، مع تحسين جودة الصور المنخفضة الدقة.

ويُستخدم نموذج سامسونج غاوس حاليًا لتعزيز إنتاجية الموظفين، ومع ذلك ستعمل سامسونج على توسيع نطاق استخداماته ليشمل مجموعة متنوعة من تطبيقات منتجات سامسونج لتوفير تجربة مستخدم جديدة ومحسّنة في المستقبل.

الفريق الأحمر للذكاء الاصطناعي:

ولا يقتصر تركيز سامسونج على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي فحسب؛ بل تتجاوز ذلك لتُسهم بشكل فعّال في الأنشطة المتنوعة التي تضمن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

إذ يعمل (الفريق الأحمر للذكاء الاصطناعي) AI Red Team التابع لسامسونج على تعزيز القدرة على معالجة تحديات الأمان والخصوصية المحتملة بشكل استباقي، التي قد تظهر خلال عملية جمع البيانات أو تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي أو نشر الخدمات أو خلال النتائج التي يولدها الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لمبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.