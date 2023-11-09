تطبيقات تساعد في تعزيز تجربة استخدام هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5

هاتف Galaxy Z Fold5 هو أحدث هاتف قابل للطي من سامسونج ضمن سلسلة Galaxy Z Fold، ويحتوي على شاشة رئيسية كبيرة الحجم تُوفّر تجربة استخدام مُشابهة لاستخدام الأجهزة اللوحية، وتدعم القلم الإلكتروني من سامسونج S Pen.

وبفضل الشاشة الكبيرة ودعم القلم الإلكتروني يوفّر هذا الهاتف تجربة استخدام استثنائية عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات والأفكار، وتوقيع المستندات، وقراءة الكتب الإلكترونية وغيرها، ويمكنك تعزيز تجربة استخدام Galaxy Z Fold5 وتحقيق أقصى استفادة من الشاشة الداخلية الكبيرة وقلم S Pen بتثبيت واستخدام بعض التطبيقات التي سنذكر منها ما يلي:

1- تطبيق DocuSign:

تسمح لك الشاشة الداخلية الواسعة في هاتف Galaxy Z Fold5 بمراجعة جداول البيانات والمستندات الخاصة بالعمل بسهولة أثناء التنقل. ولكن إذا كنت ترغب في إضافة توقيعك إلى تلك المستندات، فستُساعدك بعض التطبيقات التابعة لجهات الخارجية في توقيع المُستندات بسهولة باستخدام قلم S Pen.

DocuSign واحد من تلك التطبيقات التي ستُساعدك في تحرير المستندات بسلاسة أثناء التنقل، إذ يتيح لك DocuSign توقيع المستندات ومشاركتها مع زملاء العمل، ويُوصى بهذا التطبيق للأشخاص الذين يحتاجون إلى توقيع العديد من المستندات باستمرار في عملهم. إذ يمكنهم تحميل المستندات إلى التطبيق وتوقيعها بسهولة، وإرسالها إلى أشخاص آخرين لتوقيعها عبر مزية التعاون المدمجة في DocuSign.

من ناحية أخرى، يمنحك DocuSign تقارير تتضمن عدد الأوراق التي أضفتها ولم توقعها لتتمكن من توقيعها في وقت آخر. كما يتكامل هذا التطبيق مع خدمات التخزين السحابي مثل: (جوجل درايف) Google Drive و OneDrive و Dropbox.

تطبيق DocuSign مُتاح في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Amazon Kindle:

تُعد الشاشة الرئيسية في هاتف Galaxy Z Fold5 مثالية لقراءة الكتب الإلكترونية فهي واسعة ومُشرقة، ويُعدّ تطبيق Kindle من أفضل تطبيقات الكتب الإلكترونية التي يمكنك تثبيتها في هذا الهاتف.

ومع أن هناك العديد من تطبيقات الكتب الإلكترونية الأخرى التي يمكنك استخدامها، فإن تطبيق Amazon Kindle مُصمّم لتوفير تجربة قراءة مثالية في الأجهزة القابلة للطي.

يحتوي تطبيق Kindle على مجموعة واسعة من الكتب المجانية، بالإضافة إلى الكتب المدفوعة. ويمكنك أيضًا تنزيل الكتب في هذا التطبيق لقراءتها دون الاتصال بالإنترنت.

تطبيق Amazon Kindle مُتاح في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق Webtoon:

إذا كنت تحب القصص المُصوّرة، فيمكنك تجربة استخدام تطبيق Webtoon في هاتف Galaxy Z Fold5، الذي حدّثته الشركة المُنتجة ليعمل بشكل أفضل من قبل في الأجهزة القابلة للطي، وبفضل شاشة هاتف سامسونج Fold5 الواسعة ستتمتع بتجربة مُشاهدة مثالية.

تطبيق Webtoon مُتاح في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق PENUP:

PENUP هو تطبيق من إنتاج شركة سامسونج ويأتي مثبتًا سابقًا في Galaxy Z Fold5، ولكن يمكنك تثبيته في أجهزة أندرويد الأخرى من متجر جوجل (Google Play).

يُعدّ PENUP مُناسبًا للأشخاص الذين يحبون الرسم، إذ يسمح لهم هذا التطبيق، بالرسم والتلوين وتحميل أعمالهم الفنية المختلفة لمشاركتها مع مُستخدمي التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من قلم S Pen لتحسين مهاراتك في التلوين باستخدام أكثر من 2000 تصميم مجاني متوفر في تطبيق PENUP.