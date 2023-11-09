 أبرز مزايا واجهة المستخدم OriginOS 4 الجديدة من فيفو

كشفت شركة فيفو (Vivo) الأسبوع الماضي عن أحدث إصدار لواجهة المستخدم الخاصة بها OriginOS 4 المُعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، وذلك خلال مؤتمر المطورين Vivo Developer.

تعمل هواتف فيفو المتاحة في السوق الصينية بواجهة المستخدم OriginOS، أما الهواتف المتاحة في الأسواق العالمية فتعمل بواجهة المُستخدم FuntouchOS، وقد أطلقت فيفو تحديثًا جديدًا لها الشهر الماضي في كل من أجهزة Vivo وiQOO.

تأتي OriginOS 4 مع مجموعة من المزايا الجديدة، التي من شأنها تعزيز تجربة استخدام هواتف فيفو. وفيما يلي، سنذكر أبرز تلك المزايا، وموعد إطلاق واجهة المستخدم OriginOS 4 الجديدة في هواتف فيفو المختلفة:

أولًا: أبرز مزايا Vivo OriginOS 4

تأتي واجهة المستخدم OriginOS 4 المُعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14 مع مجموعة من المزايا الجديدة، ومنها:

1. تخصيص شاشة القفل:

تحتوي واجهة المستخدم OriginOS 4 على مزايا جديدة لتخصيص شاشة القفل تُتيح لك تخصيص شكل الساعة في الشاشة، وتغيير حجم الخط ونوعه.

2. تقنية Vivo Smart Car 4.0:

تُحسّن تقنية Vivo Smart Car 4.0 اتصال الهاتف بالسيارة وتوفّر مزايا مثل: إمكانية التحكم في الموسيقا باستخدام الأوامر الصوتية، ومزية (Parking assistant) التي تساعدك في الوصول إلى مواقف السيارات القريبة.

3. مزايا جديدة لتسهيل الحياة المهنية والشخصية:

تحتوي واجهة المستخدم OriginOS 4 على مجموعة من المزايا الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الحياة المهنية والشخصية للمستخدمين، ومنها:

مزية Vivo office suite : تُسهّل توصيل الهاتف بالحاسوب، مما يساعد في الوصول إلى الملفات المتوفرة في الهاتف عبر الحاسوب بسهولة، كما تسمح بإضافة صور من الهاتف مباشرة إلى المستند الذي يعمل عليه المُستخدم في الحاسوب.

مساعد الاجتماعات الافتراضي: يحوّل الصوت إلى نص في الوقت الفعلي، مما يُسهّل الوصول إلى أهم المعلومات في الاجتماع وحفظها في تطبيق Atomic Notes لمراجعتها وتحريريها .

4. مزية App Retainer:

باستخدام مزية App Retainer، يمكن للمستخدمين إنشاء قائمة تتضمن تطبيقات معينة ليتمكنوا من العودة إليها وإكمال المهام بسلاسة من حيث توقفوا في آخر مرة استخدموا فيها تلك التطبيقات.

5. المساعد الذكي Blue Heart Jr. V:

يُوفّر المساعد الذكي Blue Heart Jr. V الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أوضاع تفاعل متعددة، ومنها: كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي، ووظائف السحب والإفلات، ورسم الخرائط، والدردشة، وغيرها.

6. مزية الترجمة بالذكاء الاصطناعي:

تُوفّر واجهة المستخدم الجديدة من فيفو مزية الترجمة بالذكاء الاصطناعي دون اتصال بالإنترنت.

7. تحسينات في الأداء :

تأتي واجهة المستخدم الجديدة من فيفو مع تحسينات في الأداء، تشمل استجابة أسرع للتطبيقات، بفضل بطاقة الرسوم الافتراضية التي تقلل أوقات الانتظار عند فتح التطبيقات وإغلاقها، وتعزز سرعة استجابة التطبيق بنسبة قدرها 36 في المئة، مع تعزيز استقرار معدل الإطارات بنسبة قدرها 70 في المئة.

8. تحسينات بصرية :

توفّر واجهة المستخدم الجديدة أكثر من 2000 أيقونة مُعاد تصميمها لتحسين الراحة البصرية، ويضمن الخط المخصص (vivo Sans) عرضًا واضحًا للنص بأحجام خطوط مختلفة.

ثانيًا: مواعيد طرح OriginOS 4 في هواتف فيفو المختلفة

ستَطرح شركة فيفو واجهة المستخدم الجديدة OriginOS 4 بشكل أولي عبر سلسلة vivo X100 القادمة و iQOO 12 المفترض إصدارها هذا الشهر. وفي شهر ديسمبر ستطرح الشركة واجهة المستخدم الجديدة في الهواتف التالية: