Ram 1500 الكهربائية تتمتع بمدى غير محدود

تخطط شركة صناعة السيارات Stellantis لإنتاج شاحنة بيك أب كهربائية تسمى Ram 1500 Ramcharger مجهزة بمولد كهربائي ومحرك يعمل بالوقود.

وأوضحت الشركة أن شاحنة البيك أب الكهربائية تعمل بصفتها مركبة كهربائية خالية من الانبعاثات حتى تنفد بطاريتها، ويبدأ تشغيل مولد كهربائي مدعوم بمحرك بستة اسطوانات لتشغيل السيارة.

ويعني هذا حصول العملاء على شاحنة بيك أب تتمتع بمزايا السيارة الكهربائية، مثل التسارع والقيادة الخالية من الانبعاثات، دون القلق بشأن المدى المرادف لمعظم السيارات الكهربائية الحالية.

ويتوقع أن تطرح شركة Stellantis شاحنة البيك أب Ram 1500 Ramcharger للبيع في أواخر عام 2024 إلى جانب شاحنة بيك أب الكهربائية بالكامل Ram 1500 غير المتضمنة محركًا يعمل بالوقود أو مولد كهربائي.

وتقدر Stellantis مدى Ram 1500 Ramcharger بنحو 1110 كم، منها 235 كم عبر البطارية البالغة قدرتها 92 كيلوواط ساع عند شحنها بالكامل دون الطاقة الممتدة من المحرك العامل بالوقود والمولد الكهربائي بقدرة 130 كيلوواط.

ويُقارن هذا المدى بنحو 800 كم من المدى المتوقع لشاحنة البيك أب Ram 1500 REV الكهربائية بالكامل. كما أنها تتفوق على Ram 1500 الحالية المتضمنة محركًا بستة اسطوانات بمدى إجمالي يصل إلى 875 كم.

وأوضحت الشركة أن البيك أب الهجينة تعد بمنزلة جسر بين الشاحنات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي والشاحنات الكهربائية بالكامل، التي تواجه حاليًا عقبات كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية للشحن والقلق من المدى.

وتتميز Ram 1500 Ramcharger بقوة 663 حصانًا عبر محركين كهربائيين يشغل أحدهما العجلات الأمامية، في حين يشغل الأخر العجلات الخلفية، مما يمنح شاحنة البيك أب الدفع الرباعي.

ويمكن لشاحنة البيك أب التسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 4.4 ثواني، وهي قادرة على الشحن الثنائي الاتجاه، إذ تعمل شاحنة البيك أب بصفتها مولدًا لتشغيل الأجهزة أو حتى المنزل بأكمله.

وتشير Stellantis إلى أن المركبة الجديدة ليست هجينة، إذ إن محركها العامل بالوقود غير متصل بأي شكل من الأشكال بالعجلات، بل متصل بمولد يمكنه شحن البطاريات، ويرسل الطاقة في بعض الحالات إلى المحركات الكهربائية، التي تشغل العجلات.

وتعرف هذه التقنية باسم “الهجين المتسلسل”، وذلك لتمييزها عن “الهجين الموازي” الشائعة الذي يستطيع فيها محرك الوقود قيادة العجلات مباشرة، كما هو الحال في سيارة تويوتا بريوس.

كما يمكن لشاحنة البيك أب استخدام أجهزة الشحن السريع العاملة بالتيار المستمر لإعادة شحن بطارياتها بسرعة، ولا يمكن لمعظم السيارات الهجينة استخدام أجهزة الشحن السريعة، التي تضيف نحو 160 كم من مدى القيادة في دقائق معدودة.