وتد تعلن شراكتها مع Sapeon لتسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي .. عاجل

أعلنت شركة وتد الطاقة والاتصالات، الشركة الرائدة في مجال الطاقة وحلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية في المملكة العربية السعودية، اليوم شراكتها مع (سابيون) Sapeon – الشركة العالمية المطورة لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي – لتسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

تمثل هذه الشراكة علامة فارقة هامة لكلتا الشركتين، حيث تساعد في توحيد الجهود لإحداث ثورة في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ودفع الابتكار المستدام في السوق.

إذ تتمتع شركة وتد الطاقة والاتصالات بالتزامها الطويل الأمد بتوفير حلول فعالة وموثوقة في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والمدن الذكية، والأتمتة الصناعية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والفضاء، وذلك بفضل تاريخها الغني في تقديم خدمات ومنتجات عالية المستوى، أعطت فيها شركة وتد الأولوية باستمرار لرضا العملاء والمسؤولية البيئية.

ومن جهتها طورت شركة (Sapeon) معالج X220، هو أول معالج ذكاء اصطناعي تجاري مخصص لمراكز البيانات في كوريا الجنوبية، ويمكنه إجراء عمليات حسابية واسعة النطاق ضرورية لخدمات الذكاء الاصطناعي بسرعة عالية واستهلاك منخفض للطاقة.

وتخطط الشركة لقيادة سوق أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي من خلال الاستمرار في تطوير منتجات الجيل التالي من معالجات الذكاء الاصطناعي ذات الأداء المعزز.

إذ تمتلك شركة (Sapeon) قدرات تكنولوجية لا مثيل لها مقارنة بالمنافسين الآخرين من حيث الأداء وكفاءة الطاقة، ولديها جدوى تجارية ممتازة مثل تجربة التسويق وإمكانات النمو المستقبلي.

ومن المتوقع أن يتوسع التعاون بين الشركتين ليشمل مجموعة واسعة من المجالات؛ مثل: الإعلام، وإنترنت الأشياء، والمصانع الذكية، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، وشركات التوزيع، بما يشمل إنشاء البنية التحتية لخدمات الذكاء الاصطناعي.

وستوفر هذه الشراكة فرصة عمل جيدة من خلال الجمع بين الخبرات والتقنيات المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي لكل من شركتي وتد الطاقة والاتصالات و Sapeon.

وتعمل شركة Sapeon على تطوير برمجيات متكاملة، بالإضافة إلى (وحدة المعالجة العصبية) NPU، وهي عبارة عن أشباه موصلات تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع تكنولوجيا داخلية، كما تعمل على تعزيز تركيزها على أسواق أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات وأسواق أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي للسيارات الذاتية القيادة، التي تمثل أكبر أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي.

تقوم شركة Sapeon بإنتاج معالج X220 بكميات كبيرة، وهو أول معالج ذكاء اصطناعي مخصص لمراكز البيانات في كوريا الجنوبية، وتورده للشركات المحلية والأجنبية.

يدعم هذا المعالج مجموعة متنوعة من المزايا التي تجعله مناسبًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في السحابة، ومنها:

السرعة في الأداء.

الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.

دعم مجموعة متنوعة من تنسيقات بيانات الذكاء الاصطناعي.

كفاءة أعلى من حيث التكلفة.

ويمكن استخدام هذا المعالج في مجموعة متنوعة من التطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنها: