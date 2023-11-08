يُعدّ Pixel 8 من أحدث الهواتف التي أطلقتها شركة جوجل، ويأتي مع مجموعة من التحديثات الجديدة مقارنةً بالطراز السابق Pixel 7، إذ يعمل بمعالج جديد وقوي، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي. أما هاتف OnePlus 11 فهو من أحدث الهواتف التي أنتجتها شركة ون بلس، ويُباع بالسعر ذاته الذي يُباع به هاتف جوجل Pixel 8، لكنه يتفوّق عليه في سعة البطارية وسرعة الشحن وحجم الشاشة.

كلا الهاتفين من أفضل هواتف أندرويد المتوفرة في السوق في الوقت الحالي، ولتتعرّف المواصفات الكاملة لكليهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel 8 و OnePlus 11:

التصميم:

يأتي هاتف جوجل Pixel 8 الجديد مع إطار مصنوع من الألمنيوم، وتوجد طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) تغطي الجهة الأمامية والخلفية من الهاتف، ويَضُمّ في الجهة الخلفية شريطًا بارزًا يحيط بالكاميرا الخلفية.

أما هاتف OnePlus 11 فيأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، أما الجهة الخلفية فهي مُغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass 5) وتضم إطارًا دائريًا بارزًا يُحيط بالكاميرات الخلفية.

يمتاز هاتف جوجل Pixel 8 بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إذ يتحمل الغمر حتى عُمق متر ونصف لمدة نصف ساعة، أما هاتف OnePlus 11 فهو مُقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP64.

وفيما يتعلق بالألوان، فإن هاتف جوجل يَتوفّر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Obsidian)، والأخضر الداكن (Hazel)، والوردي، أما هاتف ون بلس فيَتوفّر بلونين، وهما: الأسود (Titan Black)، والأخضر (Eternal Green).

الشاشة:

يَضُمّ هاتف جوجل Pixel 8 شاشة من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.2 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on display)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass Victus).

أما هاتف OnePlus 11 فيَضُمّ شاشة من نوع (LTPO3 Fluid AMOLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 3216 × 1440 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1300 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10)، وتقنية (Dolby Vision)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on display)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass Victus).

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف جوجل Pixel 8 بمعالج جوجل (Tensor G3) الجديد الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويَضُمّ وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10). وبفضل معالج Tensor G3 القوي، ستتمتع بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هاتف Pixel 8.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، الذي يَضُمّ العديد من المزايا الجديدة، ويدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

أما هاتف OnePlus 11 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويَضُمّ وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، فإن هاتف Pixel 8 سيحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة سبع سنوات. أما هاتف OnePlus 11، فسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لمدة أربع سنوات، وتحديثات أمنية لمدة خمس سنوات.

يَتوفّر هاتف Pixel 8 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت.

ويَتوفّر هاتف OnePlus 11 بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

أما فيما يتعلق بالبطارية والشحن، فإن هاتف جوجل يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4575 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

ويحتوي هاتف OnePlus 11 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في عشر دقائق، وتصل إلى 100% خلال 25 دقيقة.

الكاميرا:

يَضُمّ هاتف جوجل Pixel 8 كاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، كما تدعم مزية (Auto-HDR). أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف OnePlus 11 فيَضُمّ كاميرا خلفية ثُلاثية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.0.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، كما تدعم مزية (Auto-HDR). أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يتفوّق هاتف Pixel 8 على هاتف ون بلس فيما يتعلق بأداء الكاميرا، وذلك بفضل معالج Tensor G3 الجديد من جوجل الذي يدعم العديد من المزايا الجديدة الخاصة بالكاميرا وتصوير الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، حسّنت جوجل تطبيق الكاميرا في هواتف Pixel وأضافت مزايا جديدة تسمح لك بالتقاط الصور باحترافية، وتساعدك في الحصول على صور واضحة وعالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المُنخفضة.

ومع أن الكاميرات في هاتف OnePlus 11 يمكنها التقاط صور واضحة وعالية الجودة، لكنها ليست بالجودة نفسها التي تتمتع بها الصور التي تلتقطها كاميرات هاتف جوجل.

السعر:

يُباع هاتف جوجل Pixel 8 بسعر يبدأ من 699 دولارًا، ويُباع هاتف OnePlus 11 بسعر يبدأ من 700 دولار.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين يُباعان بالسعر نفسه، وسيعتمد الاختيار بين Google Pixel 8 و OnePlus 11 على المزايا الأكثر أهمية بالنسبة لك. إذ يتميز هاتف Pixel 8 بالكاميرات ذوات المواصفات القوية، ويدعم تحديثات نظام التشغيل لفترات طويلة، ويعمل بمعالج جديد وقوي، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي كما تدعم بطاريته تقنية الشحن اللاسلكي. فإذا كانت هذه المزايا ضرورية بالنسبة لك، فاختر هاتف Pixel 8.

أمّا هاتف OnePlus 11 فهو يعمل بمعالج قوي، ويتفوّق على هاتف جوجل بحجم الشاشة وسعة البطارية ويدعم الشحن السلكي السريع. فإذا كانت هذه المزايا مهمة بالنسبة لك، فاختر هاتف OnePlus 11.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 8 و OnePlus 11: