مؤتمر الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال.. الخبراء يوصون باستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص 

اختتمت الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال فعاليات مؤتمرها السنوي الثامن، والمؤتمر الخليجي الأول لطب أعصاب الأطفال، الذي استمر لمدة أربعة أيام، وشمل اليوم الأول للحدث البارز محاضرات وعروض تقديمية عن بُعد، وتلاه ثلاثة أيام بحضور 771 مشاركاً وخمسين خبيراً محلياً وعالمياً في هذا المجال في مدينة جدة.

وقد أوصى الخبراء في ختام فعاليات المؤتمر الرائد إقليمياً بالعديد من التوصيات لتعزيز مجال طب أعصاب الأطفال، وأبرزها: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص العديد من الأمراض العصبية، وتقييمها وعلاجها.

وناقش نخبة الخبراء والمتخصصين العديد من المواضيع المتعلقة بطب الأعصاب لدى الأطفال والاضطرابات العصبية لدى الأطفال الحديثي الولادة، وأبرزها:

الحالات الصعبة في ممارسة طب الأعصاب لدى الأطفال.

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮع الفائقة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ، والشلل الدماغي.

دور الذكاء الاصطناعي في علم الأعصاب.

مؤشرات الأداء الرئيسية في الرعاية الحرجة العصبية للأطفال.

وأحدث المستجدات حول الورم العصبي الليفي، والتصلب المتعدد، والأمراض العصبية العضلية.

رعاية الطوارئ في الاضطرابات العصبية العضلية

كما استعرض المتخصصون 60 بحثًا علميًا مقدمة من طلاب الطب والأطباء المتدربين في برامج زمالة طب أعصاب الأطفال، وعلاوة على ذلك، كرمت الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال مجموعة من الأطباء الاستشاريين الذين كان لهم دور بارز في تخصص أعصاب الأطفال بالمملكة والمنطقة، وكرمت الفائزين بأفضل الأبحاث العلمية في هذا المجال المقدمة خلال دورة المؤتمر لهذا العام.

Dr.Anas AlYazidi ( Medical student) and Dr.Mohammed Al subaie(Medical student) presenting research project at SPNS conference. pic.twitter.com/UKd0M2nRk5 — الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال SPNS (@SPNSKSA) November 4, 2023

إنشاء سجل وطني للأمراض العصبية لدى الأطفال:

شَدد سعادة الأستاذ الدكتور فهد البشيري رئيس الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، بروفيسور واستشاري أعصاب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك سعود، في ختام فعاليات المؤتمر على أهمية إنشاء سجل وطني للأمراض العصبية لدى الأطفال، وتفعيل دور الجمعية في تقديم التوجيهات العلمية للجهات الصحية المختلفة فيما يخص الممارسات والأنشطة والإجراءات الصحية، مع تواصل الأبحاث السريرية في مجال تخصص أعصاب الأطفال، ودعم التعاون بين الجهات الصحية بالمملكة ودول الخليج العربي والدول الأخرى في مجالات العلاج والبحث العلمي، وأيضاً ضرورة تعزيز نشر الوعي في المجتمع حول الاضطرابات العصبية لدى الأطفال.

وقال الدكتور أسامة مظفر؛ استشاري طب الأعصاب والصرع لدى الأطفال، والأستاذ المشارك في جامعة الملك عبد العزيز، ورئيس المؤتمر الثامن للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال: “شهد المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاضرات والعروض التقديمية والأبحاث والنقاشات العلمية الفعالة، بحضور وتفاعل ملحوظ من الطلاب والمتدربين والمتخصصين في هذا المجال الهام من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج والعالم العربي ومختلف الدول”.

وأوضح أنه جرى خلال هذا الحدث الرائد مناقشة أكثر من 60 ورقة علمية وأكثر من 60 محاضرة علمية وورش عمل في مختلف تخصصات مخ وأعصاب الأطفال الفرعية، مثل: الصرع وأمراض العضلات والأمراض السلوكية والحركية، والعديد من أبرز المواضيع الهامة في طب أعصاب الأطفال.