كل ما تريد معرفته عن نظام Xiaomi HyperOS الجديد من شاومي

كشفت شركة (شاومي) Xiaomi في نهاية شهر أكتوبر عن نظام Xiaomi HyperOS الجديد خلال حدث أقامته في الصين تحت عنوان (Leap Beyond the Moment).

يدعم نظام HyperOS منظومة شاومي الخاصة من الأجهزة الشخصية الذكية والسيارات والأجهزة المنزلية الذكية، وهو نظام تشغيل مبني على مشروع أندرويد المفتوح المصدر Android Open Source Project (AOSP) بالإضافة إلى منصة الشركة لإنترنت الأشياء (شاومي فيلا) Xiaomi Vela، ويَعِد هذا النظام بتجربة استخدام جديدة تمامًا.

يأتي نظام Xiaomi HyperOS مُثبّتًا سابقًا في سلسلة هواتف Xiaomi 14 Series الحديثة، وساعة Xiaomi Watch S3 الذكية، وأجهزة أخرى حديثة من شركة شاومي متوفرة في أسواق الصين المحلية، وسيصل إلى أجهزة Xiaomi الأخرى، ومنها: أجهزة Redmi في وقت لاحق.

إليك المزيد من التفاصيل حول نظام HyperOS الجديد من شاومي:

أولًا: ما أبرز مزايا نظام HyperOS الجديد من شاومي؟

صمّمت شاومي نظام HyperOS الجديد، ليكون أكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بواجهة المُستخدم MIUI. ويمتاز بتصميم حديث وبسيط ويدعم مجموعة من المزايا الجديدة التي تُعزّز تجربة استخدام أجهزة Xiaomi المُختلفة. إذ يسمح النظام الجديد بالاتصال بين أجهزة شاومي بسلاسة، والوصول إلى البيانات والتطبيقات من مُختلف الأجهزة، ويدعم العديد من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يعزز هذا النظام الجديد أداء أجهزة شاومي بتسريع عمليات تحميل التطبيقات، وزيادة سلاسة الرسوم المتحركة. وفي الأجهزة ذات المعالجات المحدودة، يتميّز هذا النظام بقدرته على زيادة أداء الأجهزة إلى أقصى حد، كما يسمح باستهلاك أقل للطاقة عند تشغيل الألعاب مقارنةً بنظام أندرويد الخام.

يحتوي نظام شاومي الجديد على عدد من التغييرات للهواتف الذكية مثل: تعديل شكل شاشة القفل، وإضافة بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تطبيق معرض الصور. وتقول شاومي إن نظام HyperOS خفيف الوزن، إذ يصل حجمه إلى 8.75 جيجابايت في الهواتف الذكية.

لا يُعَدُّ HyperOS نظام تشغيل واحدًا بل مظلة تضم كافة الأنظمة الموجودة في أجهزة شاومي؛ إذ تعمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنسخة من هذا النظام مبنية على مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP، في حين تعمل المنتجات المنزلية بنسخة مُعتمدة على منصة شاومي فيلا المفتوحة المصدر، وتضمن مظلة HyperOS تكاملًا وتشابكًا بين مختلف الأنظمة والأجهزة عبر تقنية تطلق عليها الشركة الصينية اسم HyperConnect أو الاتصال الفائق.

يضمن HyperOS الاتصال السلس بين أجهزة شاومي المُختلفة عبر تقنية HyperConnect، مما يتيح لك استخدام الكاميرا الخلفية لهاتفك ككاميرا ويب، ومشاركة البيانات بسلاسة عبر أجهزة شاومي المُختلفة، وتلقّي إشعارات الهاتف في أجهزة شاومي الأخرى التي تضم شاشة كبيرة كالأجهزة اللوحية وغيرها.

ثانيًا: ما الأجهزة المتوافقة مع نظام HyperOS؟

يتوافق نظام HyperOS مع مجموعة واسعة من أجهزة Xiaomi، ومنها: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الذكية والسيارات.

ومن الأجهزة المُؤهلة للعمل بهذا النظام الجديد ما يلي:

هاتف Xiaomi 14.

هاتف Xiaomi 14 Pro.

هاتف Redmi K60 Ultra.

ساعة Xiaomi Watch S3.

جهاز Xiaomi Pad 6 Max 14.

التلفاز الذكي Xiaomi TV S65.

التلفاز الذكي Xiaomi TV S Pro 75.

التلفاز الذكي Xiaomi TV S Pro 85.

الكاميرا الذكية Xiaomi Smart Camera 3 Pro.

مكبر الصوت الذكي Xiaomi Smart speaker.

ثالثًا: ما موعد طرح نظام HyperOS؟

نظام HyperOS مُتاح في الوقت الحالي في الهواتف الذكية Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro في الصين، وسيبدأ إطلاقُه عالميًا لباقي الأجهزة المُؤهلة خلال الربع الأول من عام 2024 المُقبل.