فيجما تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاجتماعات

أعلنت شركة برمجيات التصميم التعاوني فيجما إضافتها مزايا ذكاء اصطناعي توليدي إلى أداة السبورة البيضاء FigJam لتسهيل بدء المشاريع وتنظيمها، مع وعد بجعل الاجتماعات سهلة.

وتستخدم السبورة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي النماذج التأسيسية من شركة OpenAI، مع أنها قابلة للاستبدال بسهولة بنماذج الذكاء الاصطناعي التأسيسية الأخرى.

وتتيح مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة إمكانية إنشاء قوالب جاهزة للاستخدام لمشاريع التصميم والتخطيط المشتركة، وتتمحور فكرتها حول تقليل وقت الإعداد اللازم لإنشاء مشاريع السبورة البيضاء التعاونية يدويًا من البداية، مما يتيح للمصممين توفير الوقت للتركيز على المهام الملحة.

ويمكن استخدام هذه المزايا لعمل كل شيء، بدءًا من جداول أعمال الاجتماعات إلى المخططات التنظيمية والمخططات الانسيابية، وذلك بناءً على مطالبات بسيطة.

وتظهر واجهة الذكاء الاصطناعي على شكل أيقونة ذات تأثير لامع، وتفتح أداة مصغرة تتيح للمستخدمين الكتابة ضمنها بأسلوب ChatGPT أو بصفتها خيارات للفرز والتلخيص.

وتوفر ميزة “الإنشاء” الجديدة مجموعة مختارة من المطالبات المقترحة لإنشاء قوالب لأشياء، مثل المخططات الانسيابية وجلسات العصف الذهني وتخطيط الاجتماعات، إلى جانب مربع نص يمكنك من خلاله وصف ما تريد إنشاءه بكلماتك الخاصة.

ويقترح الذكاء الاصطناعي أيضًا بعض الأوصاف الافتراضية لتضمينها في المحتوى، مثل اقتراح إضافة الجدول الزمني وعدد المشاريع والمراحل الرئيسية للمشروع عند إنشاء مخطط “Gantt”.

كما يمكن للمستخدمين حذف أقسام من المشاريع المولدة أو تعديلها بالطريقة نفسها لتعاملهم مع المشاريع المصممة يدويًا.

وتشتمل FigJam أيضًا على ميزة Sort في مجموعات مختلفة بناءً على الموضوعات الرئيسية، إذ تنظم هذه الميزة الملفات اللاصقة تلقائيًا، وهي المعادل الافتراضي للملاحظات اللاصقة الحقيقية لتدوين الأفكار.

كما تتضمن FigJam ميزة Summerize التي تنشئ ملخصًا للمعلومات المأخوذة من الملفات اللاصقة، ويمكن استخدام هذه المزايا الجديدة إلى جانب Jambot، وهي أداة FigJam العاملة بنظام ChatGPT التي طرحتها الشركة في شهر أغسطس بصفتها ميزة تجريبية.

وتدرس فيجما تحديثات أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي للاستفادة من التقنية الناشئة بجميع الطرق الممكنة عبر منصتها بأكملها.

ولا تركز إستراتيجية فيجما للذكاء الاصطناعي على التصميم في حد ذاته، بل على الإنتاجية، إذ تقدم نفسها بصفتها مكانًا يتواصل فيه المصممون مع أعضاء الفرق الأخرى.