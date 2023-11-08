سامسونج تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي “غاوس” .. عاجل

كشفت شركة سامسونج عن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها “غاوس Gauss” وذلك ضمن فعاليات “منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي لعام 2023”.

ويتكون “سامسونج غاوس” من 3 نماذج رئيسية؛ نموذج لغة توليدي، ونموذج لإنشاء الأكواد البرمجية، وآخر لتوليد الصور وتعديلها.

ويتولى نموذج اللغة التوليدي (Samsung Gauss Language) تنفيذ بعض المهام مثل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص المستندات وترجمة المحتوى، كما يمكن دمجه في العديد من المنتجات لتعزيز تجربة الاستخدام.

أما نموذج إنشاء الأكواد البرمجية (Samsung Gauss Code)، بالإضافة إلى مساعد الترميز المرتبط به (code.i)، فقد صُمم من أجل مساعدة المطورين في تسريع وتسهيل كتابة الأكواد البرمجية، بجانب العديد من العمليات الأخرى المرتبطة بتطوير البرمجيات كإنشاء أوصاف للأكواد وعمليات الاختبار.

وأخيرًا، يسمح نموذج الصور (Samsung Gauss Image) بتوليد الصور والتعديل عليها كتغيير نمطها أو إضافة عناصر جديدة إليها، بالإضافة إلى مهام أخرى مثل تحسين جودة الصور المنخفضة الدقة.

ومن الجدير بالذكر أن مركز أبحاث سامسونج هو الذي تولى مهمة تطوير نموذج “غاوس”، وقد جرى اختيار الاسم تيمنًا بعالم الرياضيات الشهير كارل فريدريش غاوس، الذي وضع أسس نظرية التوزيع الطبيعي التي تعدّ أساس تقنيات التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إنها ستتيح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد لموظفيها في الوقت الحالي مع وعد بتوفيره لاحقًا في منتجاتها المختلفة.

ويأتي نموذج “غاوس” بعد عدة أشهر من الحظر المؤقت الذي فرضته سامسونج على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل الشركة في أعقاب تسريب بيانات داخلية في وقتٍ سابق من هذا العام.