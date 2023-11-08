جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي للمعلنين

طرحت جوجل أدوات ذكاء اصطناعي توليدي جديدة لإنشاء الإعلانات، بدءًا من كتابة العناوين والأوصاف التي تظهر مع عمليات البحث وحتى إنشاء الصور المصاحبة وتحريرها.

وتصل أدوات صور المنتج بالذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال Product Studio الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ويستطيع المعلنون الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة من أجل إنشاء صور منتج جديدة مجانًا.

وتشير الشركة إلى أن الأداة مفيدة لوكالات الإعلان وكذلك الشركات التي ليس لديها موظفين مبدعين داخليين، إذ يمكن للمعلنين باستخدام المطالبات النصية إعادة استخدام النصوص والصور المولدة.

وتعد جوجل بأن الأداة لن تولد صورتين متماثلتين، وذلك لتجنب الاحتمال المحرج المتمثل في استخدام شركتين متنافستين عناصر الصورة نفسها.

ويساعد نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الصور المنخفضة الجودة دون الحاجة إلى إعادة التصوير، بالإضافة إلى إزالة الخلفية المشتتة للانتباه.

ويصل منشئ الإعلانات إلى أولئك الذين يستخدمون منتج الحملة الإعلانية Performance Max من جوجل، وهو قادر على إنشاء إعلانات مصممة لمواقع جوجل مثل البحث والتسوق.

وأطلقت الشركة في عام 2021 منتج الحملة الإعلانية Performance Max بصفته الحملة الإعلانية الأولى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

واستخدم المسوقون في كل من الأنشطة التجارية الصغيرة والكبيرة في العامين التاليين هذا المنتج لمساعدتهم على البقاء في صدارة اتجاهات المستهلكين والتكيف مع عدم القدرة على التنبؤ برحلة المستهلك.

وطرحت جوجل هذا العام تحسينات ومزايا ورؤى جديدة، مثل استثناءات العلامات التجارية على مستوى الحملة، وإعداد تقارير مجموعة الأصول، وموضوعات البحث.

ويتوفر أيضًا حل متقدم لتحرير الصور مشابه لقدرات ميزة Magic Editor المتوفرة عبر هواتف الشركة الجديدة Google Pixel 8.

ويستطيع العملاء استخدام المحرر لتحديث الإعلانات المرئية الحالية مع الاحتفاظ بالعناصر الأصلية للتصميم أثناء إجراء التغييرات ذات الصلة، كما يمكن إنشاء صيغ إعلانية مختلفة لاستخدامها في مواقف مختلفة.

وتتمتع الشركات بجميع أحجامها بالقدرة على إنشاء صور احترافية إلى جانب إعلاناتها، دون الحاجة إلى الإنفاق على جلسات تصوير جديدة.

ويحصل تجار التجزئة الذين يستخدمون مركز التاجر Next أيضًا على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويخضع كل المحتوى الإعلاني المولد بالذكاء الاصطناعي إلى SynthID، وهي علامة مائية للبيانات الوصفية للمساعدة في اكتشاف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.