تقرير: آبل أوقفت مؤقتًا تطوير أنظمتها الجديدة لإصلاح مشكلاتها

أفاد تقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية بأن آبل واجهت العديد من الأخطاء والمشكلات في أنظمة التشغيل الجديدة القادمة لأجهزتها المختلفة، مما اضطرها إلى إيقاف تطوير المزايا الجديدة فيها مؤقتًا.

وبحسب التقرير، فإن الشركة ركزت جهودها في الآونة الأخيرة على إصلاح الأخطاء المكتشفة ومعالجة المشكلات التي ظهرت في مرحلة الاختبار، بالإضافة إلى تحسين الأداء.

وكان كريج فيديريجي، نائب رئيس الشركة لهندسة البرمجيات، قد أمر موظفي ومهندسي الشركة بالتركيز على حل مشكلات النظام، وهو ما أدى إلى تأخير إطلاق بعض المزايا الجديدة في الكثير من الأحيان.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة بلومبيرج بأن فريق إدارة هندسة البرمجيات الذي يعمل تحت قيادة فيديريجي وجد العديد من المشكلات والأخطاء التي استدعت العمل عليها لمدة أسبوع كامل قبل استئناف العمل على تطوير مزايا جديدة.

ولا يُعتقد أن الإيقاف المؤقت لعملية تطوير مزايا جديدة لأنظمة آبل القادمة قد يؤخر إطلاقها عن الموعد المحدد، إذ لم يستمر قرار الإيقاف إلا أسبوع واحد.

وستكشف آبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها بحلول منتصف العام المقبل، ويشمل ذلك أنظمة iOS 18 و macOS 15 و watchOS 11 و tvOS 18.

ومع أن آبل تحاول جاهدةً إصلاح الأخطاء والمشكلات في أنظمة التشغيل الخاصة بها، إلا أن المستخدمين لا يزالون يواجهون المزيد منها وتسعى آبل لحلها بإطلاق المزيد من التحديثات الفرعية بعد إطلاق الإصدارات الرسمية من أنظمة التشغيل.