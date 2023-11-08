تفاصيل اليوم الأول من منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي 2023

انطلقت أمس النسخة السابعة من منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي (Samsung AI Forum 2023)، الذي عرضت فيه سامسونج أحدث الإنجازات البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسوب، لتعزيز مستقبل الشركة القائم على تكنولوجيا أشباه الموصلات.

وبحضور أكثر من ألف شخص من كبار الأكاديميين وخبراء الصناعة والباحثين والطلاب، انطلق اليوم الأول من النسخة السابعة لمنتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي في مركز مؤتمرات سوون بمدينة جيونجي دو الكورية، تحت شعار (الذكاء الاصطناعي الواسع النطاق لغدٍ أفضل) large-scale AI for a better tomorrow.

وتتواصل فعاليات المنتدى ليومين، وقد استضاف معهد سامسونج المتقدم للتكنولوجيا (SAIT) اليوم الأول، بينما استضاف اليوم الثاني الموافق 8 نوفمبر مركز أبحاث سامسونج في مقر الشركة للبحث والتطوير في العاصمة الكورية سول.

وقد بدأ اليوم الأول من المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها (كيي هيون كيونغ)، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم حلول الأجهزة في شركة سامسونج، وقال فيها: “لقد تحول التركيز في الفترة الأخيرة نحو تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأنها توفر لنا القدرة على إطلاق الحلول الجديدة، ومعالجة التحديات الطويلة الأمد. لكن في الوقت ذاته، تتزايد الحاجة إلى إجراء أبحاث متعمقة حول سلامة وموثوقية واستدامة الذكاء الاصطناعي. ونتوقع أن يكون هذا المنتدى الذي يستقطب كبار الخبراء العالميين بمثابة منصة مثالية لمناقشة سبل الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات”.

التوجه الآمن لأبحاث الذكاء الاصطناعي:

شارك يوشوا بنجيو، الخبير في تكنولوجيا التعلم العميق والأستاذ بجامعة مونتريال، أحدث أبحاثه في عرض تقديمي رئيسي بعنوان (نحو نظام علمي آمن للذكاء الاصطناعي) Towards a Safe AI Scientist System. وقدم الباحث خوارزمية آمنة للتعلم الآلي يمكنها منع نماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) من التطور في اتجاهات غير مقصودة.

وقدّم جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة (Tenstorrent) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لأشباه الموصلات، بنية مجموعة التعليمات المفتوحة (ISA) RISC-V خلال جلسته التي تحمل عنوان (امتلاك الشركات لتقنياتها الخاصة لتطوير المعالجات)، وشدد على أن بنية مجموعة التعليمات المفتوحة ستصنع إمكانات جديدة في الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على الابتكار لتصميم هياكل الأجهزة.

النماذج اللغوية الكبيرة والحوسبة السحابية:

بشكل عام، تناول اليوم الأول من منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي هذا العام موضوعين رئيسيين، وهما: النماذج اللغوية الكبيرة وتحويل الذكاء الاصطناعي للصناعة، والحوسبة الواسعة النطاق للنماذج اللغوية الكبيرة والمحاكاة. وغطت المواضيع الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسوب على التوالي.

وبما أن هذا المنتدى يعتبر مركزاً للبحث والتطوير لشركة سامسونج وحاضنة للتقنيات المتطورة، طرح باحثو معهد سامسونج المتقدم للتكنولوجيا رؤاهم حول كيفية تغير مستقبل تطوير أشباه الموصلات وتصنيعها، وذلك من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات أشباه الموصلات، إلى جانب استكشاف إمكانات الحوسبة المستقبلية في معالجة أشباه الموصلات، بما يشمل: المحاكاة الكبيرة المُسرعة بفضل تقنيات التعلم الآلي.

تقديم الجوائز للباحثين والطلاب الاستثنائيين:

استضافت سامسونج خلال المنتدى، أيضاً حفلاً للإعلان عن الفائزين بجائزة سامسونج لباحثي الذكاء الاصطناعي وتحدي سامسونج للذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسوب. وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم الباحثين وطلاب الجامعات والخريجين المتفوقين على المستوى المحلي.

ومُنحت جائزة (سامسونج لباحث العام في مجال الذكاء الاصطناعي) Samsung AI Researcher of the Year؛ لخمسة باحثين متخصصين، وهم: البروفيسور كونور كولي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والبروفيسور جيسون لي في جامعة برينستون، والبروفيسورة إيما بيرسون في جامعة كورنيل، والبروفيسور شيانغ رين من جامعة جنوب كاليفورنيا، والبروفيسورة فيرجينيا سميث بجامعة كارنيجي ميلون.

ويركز البروفيسور لي أحد الفائزين بالجائزة على الأبحاث النظرية والتطبيقية، بما يشمل: التعلم العميق والتعلم المعزز والتحسين. وحظي عمله بإشادة كبيرة لمساهمته في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي حول العالم، من خلال نشر العديد من الأوراق البحثية المتميزة حول التحسين.

وشارك في تحدي سامسونج للذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسوب 1,481 طالباً يمثلون 410 فرق، وكان الفوز من نصيب 16 فريقاً.

وقال كيوندو بارك، وهو طالب درجة الدكتوراه في كلية الدراسات العليا لعلوم البيانات بجامعة سيول الوطنية، وعضو الفريق الفائز بالجائزة الكبرى: “في سياق التنفيذ المباشر لمشروعنا للذكاء الاصطناعي، تمكنا من استكشاف المشكلات المحتملة بعمق. لقد كان تحدي هندسة الحاسوب فرصة جيدة لتوسيع آفاقنا في مجال البحث”.

الجدير بالذكر أنه عُرض خلال المنتدى أيضاً عدد من الأوراق البحثية الرائدة، بالإضافة إلى تنظيم معارض لمشاريع بحثية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسوب، وتنظيم برامج تواصل للحاضرين للمشاركة في المنظومة الحيوية للذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسوب.

تجدر الإشارة إلى أن الفيديو الرسمي لمنتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي لعام 2023 سيكون متاحاً عبر قناة سامسونج الرسمية عبر منصة يوتيوب اعتباراً من يوم 16 نوفمبر الحالي.