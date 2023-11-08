تسلا تكثف جهودها لإطلاق الروبوتات البشرية

يمتلك إيلون ماسك طموحات عالية تجاه روبوت تسلا البشري المسمى أوبتيموس، إذ تحدث الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية في العام الماضي خلال حدث الشركة السنوي AI Day عن توقعه أن يكون جاهزًا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة لتلقي الطلبات.

وأشار ماسك أيضًا إلى أن الروبوت البشري أوبتيموس من المحتمل أن يأتي بسعر أقل بكثير من سعر السيارة النموذجية، وربما أقل من 20 ألف دولار.

ويبدو أن الملياردير يوظف المزيد من الأشخاص للعمل في المشروع وتحقيق رؤيته، وتكثف شركة صناعة السيارات الكهربائية جهودها لتحقيق مشروع ماسك الطموح، وذلك في ظل إجراء المنافسين دراسات تجريبية باستخدام الروبوتات البشرية.

تظهر صفحة الوظائف في شركة تسلا وجود أكثر من 50 وظيفة مُعلنة تتعلق بالمناصب التي تتضمن روبوت تسلا في المسمى الوظيفي، إذ تسعى الشركة بنشاط لتوسيع قوتها العاملة في خطوة لدعم هذا المسعى الطموح.

وتتضمن هذه المناصب وظائفًا، مثل مهندس التحكم البشري لروبوت تسلا ومهندس تصميم الأنظمة والتكامل لروبوت تسلا والعديد من مهندسي روبوت تسلا الآخرين.

وقال ماسك في شهر مايو عبر تغريدة: “يحرز فريق أوبتيموس تقدمًا ممتازًا”. ونشرت الشركة في الشهر الماضي تحديثًا مرحليًا لأوبتيموس من خلال مقطع فيديو عبر يوتيوب مع نص مصاحب يشير إلى أنه قادر الآن على معايرة ذراعيه وساقيه ذاتيًا.

ويُظهر مقطع الفيديو الروبوت البشري وهو يفرز وحدات البناء حسب اللون باستخدام يديه وبصره وشبكة تسلا العصبونية الموجودة ضمنه. وينتهي مقطع الفيديو بأداء أوبتيموس بعض تمارين اليوغا.

وبدأ بعض المنافسين الأمريكيين باختبار الروبوتات البشرية في العديد من تطبيقات العالم الحقيقي، إذ كشفت شركة أبترونيك في شهر أغسطس عن روبوتها البشري المسمى أبولو البالغ طوله أكثر من 180 سم والقادر على حمل ما يصل إلى 24 كج.

وأوضحت أبترونيك أنها نشر روبوتات أبولو في مواقع العملاء المتعددة، ووقعت في العام الماضي شراكة مع وكالة ناسا، مع تركيزها في الوقت الحالي على تحسين التكنولوجيا والتوسع في صناعات، مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية الخارجية.

وتبني شركة أجيليتي روبوتيكس مصنع في ولاية أوريجون، وتختبر روبوتها البشري ديجيت في مركز أمازون للبحث والتطوير بالقرب من سياتل.