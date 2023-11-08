إنستاجرام تختبر تعطيل إشعارات القراءة في الرسائل المباشرة

أعلنت ميتا نيتها منح مستخدمي منصة إنستاجرام قريبًا خيار إيقاف تشغيل إشعارات القراءة للرسائل المباشرة، وذلك حتى تتمكن من التحكم في وقت ظهور إشعارات القراءة والمشاهدة لمرسل الرسائل.

ونشرت الشركة مثالًا يوضح ظهور خيار ضمن قائمة الخصوصية والأمان للرسائل المباشرة لإنستاجرام يتيح إيقاف تشغيل إشعارات القراءة، مع نيتها توسيع مجال الخيار ليشمل أدوات المراسلة الأخرى المملوكة لشركة ميتا.

ويمكنك الوصول إلى قائمة الخصوصية والأمان للرسائل المباشرة من خلال النقر على اسم الحساب ضمن الدردشة، إذ يظهر الخيار الجديد ضمن قسم “من يمكنه رؤية نشاطك”.

ويستطيع المستخدم إيقاف تشغيل خيار “شوهد” إذ كان لا يريد أن يرى الأشخاص أنه قد قرأ الرسالة المباشرة. ولن يشاهد مرسل الرسالة علامة “شوهد” في الجهة السفلية من الرسالة في حال كنت قد قرأت الرسالة.

ويعد هذا الخيار مفيدًا للشخص الذين لا يستطيع الرد على الفور دائمًا، أو الشخص الذي يتشتت وينتقل إلى أشياء أخرى وينسى الرد على شيء ما لفترة طويلة ويكون المرسل يعرف أنه قد شاهد الرسالة.

كما أن هذا الخيار مفيد للعلامات التجارية التي تريد الرد على استفسارات العملاء في أسرع وقت ممكن، إذ إن إيقاف تشغيل إشعارات القراءة قد يساعدها في إدارة العملية بكفاءة.

وأعلن كل من مارك زوكربيرج وآدم موسيري هذه الميزة عبر قناتهما للبث، وأوضحت ميتا أنها أطلقت اختبارًا أوليًا محدودًا للخيار الجديد، وذلك بهدف نشره في المستقبل القريب على نطاق واسع.

وقال موسري: “لقد سمعنا تعليقاتك وبدأنا باختبار ميزة جديدة تتيح لك إيقاف تشغيل إشعارات القراءة في الرسائل المباشرة. يستطيع الأشخاص قريبًا اختيار الوقت الذي يسمحون فيه للآخرين بمعرفة متى قرأوا رسائلهم”.

وأطلقت منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا في عام 2014 ميزة إيقاف تشغيل إشعارات القراءة، مما يشير إلى أن إنستاجرام تأخرت في إطلاق هذه الميزة.

كما تخطط ميتا أيضًا لطرح التشفير من طرف إلى طرف للرسائل المباشرة ضمن إنستاجرام بمجرد الانتهاء من طرح هذه الميزة لمنصة ماسنجر، وأوضحت ميتا في شهر أغسطس أنها تهدف بحلول نهاية العام إلى الانتهاء من العمل على تمكين التشفير من طرف إلى طرف ضمن ماسنجر.