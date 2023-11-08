أفضل الأجهزة اللوحية من سامسونج في عام 2023

تُنتج شركة سامسونج الرائدة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية، أجهزة لوحية متفاوتة في المواصفات والأسعار لتُناسب المُستخدمين من جميع الفئات، إذ تَتميّز الأجهزة اللوحية المُندرجة ضمن فئة Galaxy Tab S بمواصفات قوية وتُباع بأسعار مرتفعة، أما الأجهزة المُندرجة ضمن فئتي Galaxy Tab A و Galaxy Tab S Fan Edition فتأتي بمواصفات متوسطة وتُباع بأسعار أقل من فئة Tab S.

يعتمد اختيار جهاز لوحي من سامسونج بشكل أساسي على احتياجاتك الخاصة وميزانيتك، فإذا كُنت تبحث عن جهاز لوحي يتمتع بمواصفات قوية ويكون مُناسبًا لأداء المهام الثقيلة كالتصميم والتحرير، اختر واحدًا من فئة Tab S، أما إذا كُنت تبحث عن جهاز لوحي بسعر متوسط ومُناسب لأداء المهام البسيطة، كتصفح الويب، والدراسة، ومشاهدة مقاطع الفيديو، فاختر واحدًا من الأجهزة اللوحية المُندرجة ضمن فئة Galaxy Tab A أو Galaxy Tab S Fan Edition.

وفيما يلي، سنذكر مواصفات بعضٍ من أفضل الأجهزة اللوحية من سامسونج في عام 2023 لمُساعدتك في اختيار ما يُناسبك منها:

1- الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S9 FE:

يأتي جهاز +Galaxy Tab S9 FE اللوحي مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

ويَضمّ شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 12.4 بوصة، ويعمل بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثُماني النوى، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1.

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على مزايا عديدة لتعدد المهام مما يجعله جهازًا مناسبًا للعمل والدراسة، وبفضل الشاشة الكبيرة الحجم، ودعم القلم الذكي S Pen سيكون من السهل على الطلاب والأشخاص الذين يعملون في مجال الرسم والتصميم إنجاز العديد من المهام، وتدوين الملاحظات والأفكار، وتصفح التطبيقات المختلفة ومواقع الويب.

يُباع جهاز +Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 2299 ريالًا سعوديًا. ويمكنك تعرّف جميع المزايا والمواصفات التي يتمتع بها هذا الجهاز في مقال: مراجعة للجهاز اللوحي +Galaxy Tab S9 FE من سامسونج.

2- جهاز Galaxy Tab S9 Ultra:

يأتي جهاز سامسونج اللوحي الرائد الجديد Galaxy Tab S9 Ultra مع قلم S Pen من سامسونج الذي يُسهل أداء الكثير من المهام، كتدوين الملاحظات، وتصفّح الويب، وغيرها، ويتميز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

ويَضُمّ شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) التي تُظهر صورًا مشرقة وواضحة، وتأتي الشاشة بقياس قدره 14.6 بوصة. ويعمل هذا الجهاز بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج.

يُباع جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بسعر يبدأ من 1200 دولار، ويمكنك تعرُّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز اللوحي في مقال: أبرز مزايا جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي الجديد من سامسونج.

3- جهاز Galaxy Tab S8 اللوحي:

يَضُمّ جهاز Galaxy Tab S8 شاشة من نوع (TFT LCD) بقياس قدره 11 بوصة، ويمكنك تحويله من وضع الجهاز اللوحي إلى وضع الحاسوب المحمول مع إضافة لوحة مفاتيح اختيارية، ويأتي هذا الجهاز مع القلم الإلكتروني S Pen الذي يساعدك في تدوين الملاحظات في الاجتماعات أو الفصول الدراسية، أو الرسم، أو التنقل عبر صفحات الويب والوثائق بسهولة.

يعمل Galaxy Tab S8 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويعمل بنظام أندرويد 12 ويدعم التحديث إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

يتوفّر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكنك زيادتها إلى واحد تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يَضُمّ هذا الجهاز كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثُنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 6 ميجابكسل.

يُباع جهاز Galaxy Tab S8 بسعر قدره 548 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

4- جهاز Galaxy Tab S7 FE اللوحي:

يَضُمّ جهاز سامسونج Galaxy Tab S7 FE شاشة من نوع (TFT LCD) بمقاس قدره 12.4 بوصة، وهي متوافقة مع قلم S Pen، الذي يأتي مع الجهاز اللوحي ويُتيح لك الكتابة والرسم والتعليق بسهولة.

يعمل طراز 5G من هذا الجهاز اللوحي بمعالج (Snapdragon 750G) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 8 نانومتر، ويعمل طراز Wi-Fi بمعالج (Snapdragon 778G) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 6 نانومتر.

ويَتوفّر هذا الجهاز بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية.

يحتوي Galaxy Tab S7 FE على بطارية تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتستمر لمدة تصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويَضُمّ هذا الجهاز كاميرا خلفية أُحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

يُباع جهاز Galaxy Tab S7 FE بسعر يبدأ من 2299 ريالًا سعوديًا.

5- جهاز Galaxy Tab A8:

يُعدّ Galaxy Tab A8 من أبرز الأجهزة اللوحية في الفئة المتوسطة من سلسلة Galaxy Tab A. ويَضُمّ هذا الجهاز اللوحي شاشة من نوع (TFT LCD) بمقاس قدره 10.5 بوصات، ويعمل بمعالج (Unisoc Tiger T618) الثُماني النوى، ويَضُمّ وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali G52 MP2).

يَتوفّر هذا الجهاز بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 2 أو 3 أو 4 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 32 أو 64 إلى 128 جيجابايت ويمكنك زيادة ذاكرة التخزين حتى واحد تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يحتوي جهاز Galaxy Tab A8 على بطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويمكن أن تستمر لمدة قدرها 13 ساعة من تشغيل الفيديو.

يُباع جهاز سامسونج Galaxy Tab A8 بسعر قدره 783 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت.