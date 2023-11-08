آبل تطلق تحديث watchOS 10.1.1 لحل مشكلة استنزاف بطارية ساعتها الذكية

أصدرت آبل تحديثًا جديدًا لساعاتها الذكية يحمل رقم watchOS 10.1.1، الذي من شأنه معالجة استنزاف البطارية التي واجهها المستخدمون خلال الآونة الأخيرة.

واشتكى بعض مالكي ساعة آبل الذكية من تراجع غير مبرر في أداء البطارية بعد الترقية إلى نظام watchOS 10 الجديد، وظهرت واضحة بعد إطلاق تحديث watchOS 10.1 دون أسباب واضحة ودون تحسن ملحوظ خلال الفترة اللاحقة.

ومع أن آبل قد أقرت بوجود المشكلة ووعدت بحلها مطلع الشهر الجاري، إلا أنها لم توضح أسبابها.

ورُصدت المشكلة في عدة إصدارات من ساعة آبل بدايةً من الجيل الخامس منها فما أحدث بالإضافة إلى الإصدار الأغلى ثمنًا “آبل وتش ألترا”.

وعادةً ما يلي الترقية إلى أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بآبل تراجعًا مؤقتًا في أداء البطارية، ثم تعود البطارية لأدائها الطبيعي على مدار الأيام اللاحقة لعملية التحديث.

وللتحديث إلى إصدار watchOS 10.1.1، يجب على المستخدمين أولاً فتح تطبيق Watch في هواتف آيفون الخاصة بهم، ثم اختيار “عام” في علامة التبويب “ساعتي”، ثم الضغط على “تحديث البرنامج”.

وكانت آبل قد أطلقت عدة تحديثات أخرى فرعية لهواتف آيفون وأجهزة ماك من أجل حل مشكلات متفرقة فيها.

ومع أن آبل قد غيرت سياستها خلال السنوات الأخيرة للتركيز على تحسين الأداء مع تقليل الأخطاء والمشكلات المصاحبة للتحديثات الجديدة، إلا أن تلك السياسة لا يبدو أنها قد حققت مبتغاها حتى الآن.