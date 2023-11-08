آبل تطلق تحديث iOS 17.1.1 لإصلاح مشاكل مهمة في هواتف آيفون.. عاجل

أطلقت شركة آبل تحديثًا جديدًا لهواتف آيفون وهو تحديث iOS 17.1.1 الذي يستهدف إصلاح بعض المشكلات المهمة.

ويستهدف التحديث الجديد إصلاح بعض المشكلات التي ظهرت مؤخرًا، ومنها تلف شريحة الاتصال القريب المدى NFC في هواتف آيفون 15 الجديدة عند شحنها لاسلكيًا في بعض سيارات بي إم دبليو وتويوتا سوبرا الحديثة.

وشكلت تلك المشكلة إزعاجًا شديدًا للمستخدمين المتضررين الذين توقفت لديهم خاصية الدفع الإلكتروني من خلال هواتفهم بالإضافة إلى خصائص أخرى.

وكانت آبل قد اعترفت حديثًا بوجود تلك المشكلة ووعدت بحلها، إلا آبل لم تكشف المزيد من التفاصيل حول المشكلة أو انتشارها أو آلية عملها بالتزامن مع إطلاق تحديث iOS 17.1.1 الجديد.

ويمكن تحميل التحديث الجديد على أجهزة آيفون وآيباد بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”، علمًا بأن التحديث صغير الحجم ولا يستهلك مساحة تخزينية كبيرة.

ولا يُعرف إن كان تحديث iOS 17.1.1 الجديد يصلح مشكلة الاتصال عبر واي فاي التي ظهرت في بعض هواتف آيفون عقب الترقية إلى نظام iOS 17، لكنها على الأرجح ستُحل مع تحديث iOS 17.2 القادم، الذي لا يزال حاليًا في المرحلة التجريبية.

ويعمل التحديث الجديد على إصلاح مشكلة أخرى في إظهار الويدجت أو التطبيقات المصغرة على شاشة القفل في هواتف آيفون.

وعالجت آبل الكثير من مشاكل هواتف آيفون حديثًا عبر تحديثات النظام، وكان أبرزها إصلاح مشكلة الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 الجديدة.