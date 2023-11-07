يوتيوب تختبر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي YouChat

تختبر منصة يوتيوب روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي يمكنه التحدث مع المشاهدين للسماح لهم بالتعمق بشكل كبير في المحتوى الذي يشاهدونه.

ويوفر روبوت الدردشة الجديد إجابات عن الأسئلة بشأن الفيديو الذي تشاهده، وتوصيات للمحتوى ذي الصلة، وذلك دون مقاطعة التشغيل.

وتتوفر ميزة YouChat الآن لعدد صغير من الأشخاص في مجموعة فرعية من مقاطع الفيديو. وأشارت منصة الفيديو إلى أنها تطرحها في الأسابيع القليلة المقبلة لأعضاء YouTube Premium في الولايات المتحدة عبر أجهزة أندرويد.

ويستطيع المستخدمون المؤهلون تجربة روبوت الدردشة من خلال النقر على الزر الجديد “اسأل” الموجود في الجهة السفلية من مقاطع الفيديو المحددة والبدء بطرح أسئلة بشأن الفيديو أو اختيار مطالبته بعرض اقتراحات.

وأوضحت المنصة أن روبوت الدردشة لا يستخدم روبوت الدردشة Bard من جوجل، بل يستخدم نماذج لغوية كبيرة تعتمد على معلومات من منصة يوتيوب والويب لتوليد استجابته.

وأصدرت المنصة رسمًا متحركًا يوضح كيفية عمل ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحادثة YouChat.

كما تطور المنصة ميزة تجريبية أخرى بالذكاء الاصطناعي تلخص المواضيع في التعليقات الكبيرة لمنح المشاهدين طريقة سهلة لرؤية المحادثات التي تحدث في الفيديو ومتابعتها.

وقالت يوتيوب: “نأمل أن تساعد هذه الميزة صناع المحتوى في معرفة ما يتحدث عنه المشتركون بلمحة”. وتختبر المنصة هذه الميزة عبر عدد صغير من مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية المتضمنة تعليقات كبيرة، ويمكن لأعضاء YouTube Premium الاشتراك لتجربة الميزة.

وأضافت المنصة: “نتعلم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة المزيد حول كيفية استخدام المشاهدين لهذه المزايا الجديدة ونستمر في تقديم المزيد من التحديثات التي تجعل المنصة مفيدة. نبقى ملتزمين بالحفاظ على مهمتنا ومسؤوليتنا الطويلة الأمد بالتزامن مع تقديم هذه المزايا”.

وتضاف هذه المزايا إلى سلسلة من الأدوات الأخرى بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها يوتيوب في شهر سبتمبر خلال حدثها لصناع المحتوى Made on YouTube.

وتشمل الأدوات الأخرى تطبيق YouTube Create المتضمن مزايا لأتمتة التحرير والتأثيرات والمرشحات والانتقالات، وميزة Dream Screen لإنشاء خلفيات فيديو وصور بالذكاء الاصطناعي لتعيين مشاهد ديناميكية جديدة لفيديوهات YouTube Shorts، وأداة الدبلجة بالذكاء الاصطناعي Aloud.