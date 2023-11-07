نصائح للحفاظ على حواسيب ماك بوك أطول فترة ممكنة

تشتهر جميع حواسيب ماك بوك (MacBook) من آبل بجودة تصنيعها، وتمتاز بأنها تدوم لفترات طويلة، ولكن هذا لا يعني أنها غير قابلة للتلف، وهناك الكثير من المُمارسات التي تؤدي إلى تسريع تلف حواسيب ماك بوك.

فإذا كنت ترغب في تجنب تلف حاسوب ماك بوك الخاص بك، والحفاظ عليه أطول فترة مُمكنة دون الاضطرار إلى إصلاحه باستمرار أو استبداله بعد فترة قصيرة من الاستخدام، يمكنك اتباع النصائح التالية:

1- تجنب ارتفاع الحرارة في حاسوب ماك بوك:

يمكن أن يتسبب ارتفاع الحرارة في حواسيب ماك بوك في حدوث العديد من المشكلات، مثل: تحلُّل بطارية الحاسوب بسرعة، وتباطُؤ أداء الحاسوب، وتعطّل النظام، وقد يصل الأمر إلى تلف الحاسوب بشكل دائم.

وقد تتعرض لهذه المشكلة بشكل خاص إذا كنت تستخدم حاسوب ماك بوك بانتظام للقيام بمهام ثقيلة مثل: تحرير الفيديو أو اللعب بألعاب الفيديو.

يمكنك تعرُّف أسباب ارتفاع الحرارة في حواسيب ماك بوك وكيفية تجنُّبها في مقال: نصائح لحماية حواسيب ماك من الحرارة المرتفعة.

2- تأكّد من إطفاء الحاسوب بعد الانتهاء من استخدامه:

الكثير منا يُغلق شاشة حاسوبه المحمول بعد الانتهاء من استخدامه ويتركه في (وضع النوم) sleep mode، وهذا يعني أنه ما زال قيد التشغيل، وأنه يستخدم طاقة البطارية باستمرار ولكن ببطء، وبعد مرور يوم أو يومين يمكن أن تُستنزف طاقة البطارية بالكامل، وهذا يؤدي إلى تلف البطارية بسرعة، إذ ينبغي أن تُحافظ على نسبة شحن تتراوح بين 20% و 80%، وألّا تستنزف طاقة بطارية الحاسوب بالكامل، ولا تشحنه بالكامل وذلك لضمان إطالة عمر البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ترك حاسوب ماك بوك باستمرار في وضع النوم دون الإغلاق الكامل لجميع البرامج والعمليات إلى ترك الحاسوب دون راحة وقد يتسبب في ارتفاع درجة حرارته، وتلفه خلال فترة أقل من المُتوقع.

3- استخدم شاحن آبل الأصلي:

عند شراء حاسوب ماك بوك جديد، يأتي معه مُحوّل طاقة وكابل شحن من نوع USB-C، وهي الأدوات التي يجب استخدامها لشحن حاسوب ماك لأنها صُمّمت لضمان الحفاظ على عمر بطاريته على المدى الطويل. وإذا كنت ستشتري شاحنًا آخرًا لحاسوب ماك بوك، فمن الأفضل الحصول على شاحن من صُنع شركة آبل.

لا يتعلق الأمر فقط بطول عمر البطارية، بل إن شاحن حاسوب ماك الأصلي أكثر أمانًا للاستخدام. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام بعض الشواحن المُخصّصة لحواسيب ماك بوك من إنتاج جهات خارجية بعد التأكد من جودتها العالية. والمُهم هو تجنُّب استخدام الشواحن الرخيصة المنخفضة الجودة، إذ يمكن أن تكون ضارة بصحة البطارية على المدى الطويل وقد تُشكّل خطرًا على السلامة أيضًا.

4- لا تشغل مساحة التخزين بالكامل:

يمكن أن يؤدي ملء مساحة التخزين في حاسوب ماك بوك إلى تأثيرات سلبية في كيفية أداء الحاسوب. فعند نفاد مساحة التخزين الداخلية يمكن أن يتباطأ أداء حاسوبك، وستواجه صعوبةً في حفظ الملفات أو تثبيت تطبيقات جديدة.

ولتجنُّب هذه المشكلة، تأكد من اختيار حاسوب ماك بوك بسعة تخزين مناسبة لاحتياجاتك قبل الشراء، من ناحية أخرى، يمكنك حل مشكلة نفاد مساحة التخزين باتباع بعض الطرق البسيطة، مثل:

نقل الملفات إلى حسابك في iCloud.

حذف مقاطع الفيديو المُخزنة بعد مشاهدتها إذا لم تكن بحاجة إلى تكرار مشاهدتها.

حذف التطبيقات التي تشغل مساحة تخزين كبيرة إذا لم تَعُد بحاجة إليها.

حذف الصور المُكرّرة.

5- لا تترك حاسوب ماك بوك موصولًا بالكهرباء باستمرار:

من الشائع توصيل حاسوب ماك بوك بالكهرباء طوال الوقت أثناء العمل، ولكن هذه العادة يمكن أن تُؤثر سلبًا في عمر بطارية الحاسوب على المدى الطويل. إذ يؤدي شحن البطارية إلى نسبة قدرها 100% إلى ارتفاع درجة حرارتها مما يؤثر سلبًا في عمرها؛ لذا يجب تجنب توصيل حاسوب ماك بوك بالكهرباء طوال الوقت.