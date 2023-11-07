ميتا تمنع استخدام السياسيين لإعلانات الذكاء الاصطناعي

تمنع شركة ميتا الحملات السياسية والمعلنين في الصناعات المنظمة الأخرى من استخدام منتجاتها الإعلانية الجديدة للذكاء الاصطناعي، مما يمنع الوصول إلى الأدوات التي حذر المشرعون من أنها قد تزيد من انتشار المعلومات الخطأ عن الانتخابات.

وكشفت ميتا علنًا عن القرار في التحديثات المنشورة عبر مركزها للمساعدة. وتمنع معايير ميتا الإعلانية الإعلانات المتضمنة محتوى حدده شركاء التحقق من الحقائق.

وقالت الشركة في مذكرة تشرح كيفية عمل الأدوات: “نواصل اختبار الأدوات الجديدة لإنشاء إعلانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مدير الإعلانات. لا نسمح حاليًا للمعلنين الذين يديرون حملات مؤهلة مثل إعلانات الإسكان أو التوظيف أو الائتمان أو القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة أو ذات الصلة بالصحة أو الأدوية أو الخدمات المالية باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي”.

وأضافت: “نعتقد أن هذا النهج يسمح لنا بفهم المخاطر المحتملة بشكل أفضل وبناء الضمانات المناسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات المتعلقة بموضوعات يحتمل أن تكون حساسة في الصناعات الخاضعة للتنظيم”.

ويأتي تحديث السياسة بعد شهر من إعلان ميتا أنها بدأت بتوسيع وصول المعلنين إلى أدوات إعلانات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء خلفيات وتعديلات للصور وأشكال مختلفة من نسخة الإعلان بشكل فوري استجابةً لمطالبات نصية بسيطة.

ووفرت الشركة في البداية الأدوات لمجموعة صغيرة من المعلنين، وأشارت في ذلك الوقت إلى أنها تعتزم طرحها بحلول العام المقبل لجميع المعلنين على مستوى العالم.

وتسابقت شركة ميتا وشركات التكنولوجيا الأخرى في الأشهر الأخيرة لإطلاق منتجات إعلانية مبتكرة بالذكاء الاصطناعي ومساعدين افتراضيين، وذلك ردًا على الاهتمام الكبير بعد ظهور روبوت الدردشة ChatGPT، الذي يمكنه تقديم ردود مكتوبة تشبه ردود الإنسان عن الأسئلة والمطالبات الأخرى.

وحذر نيك كليج، كبير المسؤولين التنفيذيين للسياسة في ميتا، قبل قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة من أنه يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الاستعداد بشأن استخدام التكنولوجيا للتدخل في الانتخابات المقبلة، داعيا إلى التركيز بشكل خاص على المحتوى المتعلق بالانتخابات الذي ينتقل من منصة إلى أخرى.