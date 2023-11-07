ميتا تتجاوز حاجز مليون اشتراك في إنستاجرام

أعلنت ميتا تجاوزها حاجز مليون اشتراك مدفوع بالنسبة لمنشئي المحتوى عبر إنستاجرام، مما يؤدي إلى تحويل المنصة ببطء إلى مكان يسمح للمبدعين بالحصول على الأموال مباشرةً من المعجبين.

ويعد هذا إنجازًا كبيرًا بالنسبة للشركة، مع أن الرقم لا يزال صغيرًا بالنسبة إلى إنستاجرام التي تضم نحو ملياري مستخدم شهريًا، إذ تشير التقديرات إلى امتلاك موقع Patreon لأكثر من 30 مليون اشتراك مدفوع.

وأعلنت ميتا هذا الإنجاز إلى جانب بعض الأخبار الأخرى المتعلقة بحصول منشئي المحتوى على أموال، إذ تبدأ الشركة بالترويج للاشتراكات في خلاصة إنستاجرام من خلال وضع زر “اشتراك” كبير في الجهة العلوية لكل مشاركة حتى يعرف المتابعون الذين لا يدفعون أن الخيار متاح.

ويستطيع صناع المحتوى تقديم تجارب مجانية مدتها 30 يومًا، كما تضيف المنصة أداة للسماح لمنشئي المحتوى بتجميع المشتركين الجدد عبر الرسائل المباشرة للدردشة معهم، مما قد يساعد في حث المعجبين على الاستمرار.

وتوسع إنستاجرام بشكل مطرد أماكن توفر مزايا الاشتراك، إذ أطلقت في شهر يوليو 2022 الاشتراكات في الولايات المتحدة، وتوسعت خلال الأشهر التالية لتشمل عشرات البلدان الأخرى.

وتشير ميتا إلى أنها لا تزال تعمل على توسيع المزايا الإضافية المدفوعة إلى المزيد من البلدان، مثل “هدايا إنستاجرام”، التي تعد بمنزلة وسيلة لمنشئي المحتوى للحصول على الدعم من المعجبين الذين يحبون محتواهم وكسب المال.

ولا تحصل الشركة على جزء من الأموال التي يجنيها منشئو المحتوى، مع أنها تخطط لاحقًا للقيام بذلك. وتتيح ميتا أيضًا للمبدعين تقديم الاشتراكات عبر فيسبوك.

ويعني ذلك أن الرقم الإجمالي لاشتراكات المبدعين في الشركة أكبر من الرقم المعلن عنه بالنسبة لمنصة إنستاجرام، مع أن ميتا لم توضح عدد الاشتراكات بالنسبة لمنصة فيسبوك.

وبدأت الشركة بتقديم الاشتراكات بنفسها أيضًا، إذ هناك اشتراك Meta Verified مقابل 12 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة، وهناك اشتراك دون إعلانات مقابل 10 يوروهات شهريًا في الاتحاد الأوروبي.

وتحاول ميتا الحصول على المزيد من الأموال القادمة مباشرةً من المستخدمين، بدلًا من الاضطرار إلى الاعتماد بشكل كبير على سوق الإعلانات.