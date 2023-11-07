 مقارنة بين جهازي Pixel Tablet و iPad Mini 6 

يُعدّ الجهاز اللوحي Pixel Tablet من جوجل من أفضل أجهزة أندرويد اللوحية المتوفرة في السوق، إذ يتميز بتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف، ويَضُمّ شاشة كبيرة وكاميرات جيدة، ويتمتع بأداء قوي. من ناحية أخرى، يُعدّ جهاز iPad Mini 6 اللوحي من آبل خيارًا مُناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز لوحي خفيف الوزن، ويتمتع بأداء قوي ويُباع بسعر مُعتدل مقارنةً بطُرز آيباد الأخرى.

كلا الجهازين مناسبان للعمل والدراسة، ويتمتعان بمواصفات جيدة، ولكنها يعملان بأنظمة تشغيل مُختلفة مما يجعل الاختيار بينهما يعتمد بشكل أساسي على نظام التشغيل المُفضّل لديك والأجهزة الأخرى التي تستخدمها، فإذا كنت تستخدم أجهزة آبل سيكون جهاز iPad Mini 6 هو المُناسب لك، أمّا إذا كُنت من مُستخدمي أجهزة أندرويد فاختر جهاز Pixel Tablet.

أمّا إذا كان نظام التشغيل غير مهم بالنسبة لك، وتبحث عن جهاز لوحي لاستخدامه بشكل منفصل عن باقي الأجهزة الأخرى التي تستخدمها، فيمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازي Pixel Tablet و iPad Mini 6 مُساعدتك في الاختيار:

التصميم:

يَتميّز الجهاز اللوحي (Pixel Tablet) من جوجل بتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف، إذ يزن 493 جرامًا فقط، ويأتي مُغطّى بطبقة من النانو سيراميك لحمايته، ويَضُمّ الجزء الخلفي مُستشعر كاميرا يقع في الجهة اليُمنى، كما يَضُمّ هذا الجهاز مُستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في زر التشغيل.

يأتي جهاز Pixel Tablet بثلاثة ألوان، وهي: الأبيض (Porcelain)، والوردي (Rose)، والأخضر الداكن (Hazel). ويأتي مع مُلحق (Charging Speaker Dock) الذي يَضُمّ مُكبر صوت ويُتيح لك شحن الجهاز، وعند تثبيت جهاز Pixel اللوحي على هذا المُلحق يصبح مثل شاشة Nest Hub Max الذكية.

ستلاحظ أن مُلحق الشحن يصبح عديم الفائدة إذا لم يتصل به جهاز Pixel اللوحي، فهو لا يستقبل بمفرده الأوامر الصوتية، ولا يمكن استخدامه كمكبر صوت عبر البلوتوث.

أما جهاز iPad Mini 6 فيُعدّ خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن جهاز لوحي صغير وخفيف الوزن بشكل ملحوظ، إذ يزن هذا الجهاز 293 جرامًا وهو أقل وزنًا من جهاز جوجل اللوحي بمقدار 200 جرام.

من ناحية أخرى، حدّثت آبل هذا الجهاز بتصميم جديد مع حافات مُسطّحة، وأضافت منفذًا للشحن من نوع USB-C، بالإضافة إلى ذلك، زاد حجم الشاشة من 7.9 بوصات إلى 8.3 بوصات مقارنةً بالجيل السابق، مع إزالة زر الصفحة الرئيسية وإضافة Touch ID، وهناك أيضًا مكان في الجهة اليُمنى من الجهاز اللوحي مُخصّص لشحن قلم Apple Pencil.

يدعم جهاز iPad Mini 6 الجيل الثاني من القلم الإلكتروني من آبل (Apple Pencil)، ويَتوفّر بأربعة ألوان، وهي: الرمادي، والأبيض، والوردي، والبنفسجي.

الشاشة:

يَضُمّ جهاز Pixel Tablet شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس قدره 10.95 بوصات، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وبكثافة قدرها 276 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

أما جهاز iPad Mini 6 فيَضُمّ شاشة من نوع (Liquid Retina IPS LCD) بمقاس قدره 8.3 بوصات، وبدقة قدرها 2266 × 1488 بكسلًا، وبكثافة قدرها 327 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز Pixel Tablet بمعالج جوجل (Tensor G2) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويَضُمّ وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10). ويعمل بنظام أندرويد 13 ويدعم التحديث إلى نظام التشغيل أندرويد 14 الجديد.

أما جهاز iPad Mini 6 فيعمل بمعالج (Apple A15 Bionic) السُداسي النوى، والمُصنّع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.93 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 15 ويدعم التحديث إلى إصدار iPadOS 17.1.

كلا الجهازين مناسبان للعمل والدراسة وتعدُّد المهام، ويمكنك تشغيل التطبيقات المتعددة، وتصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو، وإجراء المكالمات المرئية عبر تطبيقات مؤتمرات الفيديو، وكل ذلك بسلاسة دون أن تواجه مشكة التأخير وعدم الاستجابة. كما يمكن للطلاب والأشخاص الذين يعملون في مجال التصميم ومحبي الرسم الاستفادة من دعم جهاز آيباد ميني 6 للقلم الإلكتروني من آبل، إذ يمكنهم استخدامه لتدوين الملاحظات والأفكار والرسم والتصميم بسهولة.

يَتوفّر جهاز جوجل اللوحي Pixel Tablet بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128، أو 256 جيجابايت، ويدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي، وتقنية بلوتوث 5.2.

أما جهاز آبل iPad Mini 6 فيَتوفّر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 4 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 64، أو 256 جيجابايت، ويدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي 6، وتقنية بلوتوث 5.0.

تدعم بطارية جهاز Pixel Tablet الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا، وتستمر لمدة قدرها 12 ساعة مع تشغيل الفيديو، أما بطارية جهاز iPad Mini 6 فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 19 واطًا، وتستمر بالعمل لمدة قدرها 10 ساعات.

الكاميرا:

يَضُمّ جهاز Pixel Tablet كاميرا خلفية أُحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما جهاز iPad Mini 6 فيَضُمّ كاميرا خلفية أُحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع جهاز Pixel Tablet بسعر يبدأ من 499 دولارًا، و يُباع جهاز iPad Mini (الجيل السادس) بسعر قدره 3538 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لجهازي Pixel Tablet من جوجل و iPad Mini 6 من آبل: