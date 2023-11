كل ما تريد معرفته عن روبوت Grok المنافس الجديد لـ ChatGPT

حضر إيلون ماسك في نهاية الأسبوع الماضي قمة (سلامة الذكاء الاصطناعي) في بريطانيا لتسليط الضوء على المخاطر الوجودية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، والتي أعرب فيها عن مخاوفه بشأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، وقدرته على إحداث تغيير جذري في المجتمع البشري نحو الأسوأ، ولكن بعد يومين فقط أعلن أن شركته الأخيرة (xAI) قد طورت روبوت دردشة جديد يُسمى (جروك) Grok، يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، ويتميز بوجود عدد أقل من حواجز الحماية مقارنة بالمنافسين.

ويزعم إيلون ماسك أن النموذج الأولي من روبوت (Grok) يتحدى روبوت (ChatGPT)، ويتفوق بالفعل على النموذج اللغوي (GPT- 3.5) – وهو النموذج المشغل للإصدار الأولي من ChatGPT – عبر العديد من المقاييس.

فما روبوت Grok، وماذا يقدم، وكيف ينافس (ChatGPT)؟ .. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته:

يُعد روبوت (Grok) هو المنتج الأول لشركة (إكس إيه آي) xAI؛ التابعة لماسك، كما يخضع الآن للاختبار، إذ تستخدمه مجموعة محدودة من المستخدمين في الولايات المتحدة فقط.

يعتمد الروبوت على بيانات منصة إكس – تويتر سابقًا – ومن ثم فهو على دراية بآخر التطورات بشكل أفضل من روبوتات الدردشة الأخرى، التي تحتوي على مجموعة بيانات ثابتة، كما أنه مصمم للإجابة عن الأسئلة مع قليل من الذكاء ولديه نزعة متمردة، وسوف يجيب أيضًا عن الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى. وذلك وفقًا لما ورد في بيان الإعلان المنشور في الموقع الإلكتروني لشركة (xAI).

ظهرت كلمة (جروك) لأول مرة في رواية الخيال العلمي (غريب في أرض غريبة) للكاتب روبرت هينلين عام 1961، وكانت تعني الفهم الكامل لشيء ما، ومنذ ذلك الحين اُعتمدت الكلمة في اللغة الإنجليزية العامية، واُستخدمت على نطاق واسع لوصف (الفهم العميق والحدسي لشيء ما).

تقول شركة (xAI ) إن Grok هو روبوت دردشة يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، وهو مطور ومدرب على رواية (دليل المسافر إلى المجرة) الشهيرة – وهي رواية خيال علمي كوميدية للمؤلف البريطاني دوجلاس آدامز – مما يجعله يتمتع بحس دعابة وسخرية فائق، وسيظهر ذلك في الإجابة عن تساؤلات المستخدمين، لذلك تنصح الشركة المستخدمين بعدم استخدامه إذا كانوا لا يحبون الفكاهة.

كما طُور الروبوت استنادًا إلى نموذج لغوي يُسمى (Grok-1)، الذي يحتوي على 33 مليار مَعلم. وتقول الشركة إنها طورت Grok في شهرين، وهي فترة زمنية قصيرة نسبيًا وفقًا لمعايير الصناعة.

وتدعي الشركة أن الميزة الأساسية في هذا الروبوت؛ هي قدرته على الوصول لحظيًا إلى المعلومات والتغريدات المنشورة عبر منصة إكس، مما يجعله قادرًا على تقديم إجابات مزودة بمعلومات مُحدثة من المنصة. وهي بالفعل خاصية مهمة تميزه عن النماذج الأخرى خاصة بعد منع إيلون ماسك شركات الذكاء الاصطناعي من استخدام بيانات تويتر في تدريب نماذجها.

شن ماسك سابقًا حربًا على روبوت الدردشة الشهير (ChatGPT) – الذي قاد ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي – والآن يدعي أن روبوت (Grok) يتفوق عليه مؤكدًا أنه عند توجيه سؤال بعينه إلى الروبوتين فإن الإجابة الأقرب للصواب كانت ناتجة عن (Grok) الذي يتميز بالفهم العميق للحقائق.

وكما ذكرنا سابقًا، تقول شركة (xAI) المطورة لروبوت جروك إنه مدرب لتقديم الإجابات على طريقة سلسلة روايات الخيال العلمي (دليل المسافر إلى المجرة)، لذلك فهو مصمم للإجابة عن الأسئلة مع قليل من الذكاء ولديه نزعة متمردة، وسوف يجيب أيضًا عن الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.

