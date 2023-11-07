فيفو تكشف عن سلسلة iQOO 12

كشفت العلامة التجارية iQOO النقاب عن سلسلة iQOO 12، وذلك بعد أن روجت العلامة التجارية الفرعية من فيفو لمجموعة من المواصفات والمزايا الرئيسية لهواتفها الذكية الحديثة.

وزودت الشركة هاتفا iQOO 12 و iQOO 12 Pro بشاشة من نوع AMOLED بمعدل تحديث قدره 144 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع، ودعم HDR10.

ويحتوي iQOO 12 شاشة مسطحة بقياس 6.74 بوصات وبدقة 2800×1260 بكسل، في حين يتميز iQOO 12 Pro بشاشة بقياس 6.7 بوصات وبدقة 1440×3200 بكسل مع حافات منحنية.

ويتميز iQOO 12 بشكل يشبه الصندوق، في حين يتميز iQOO 12 Pro بمظهر جانبي نحيف.

ويحتوي كلا الهاتفين على وحدة كاميرا مربعة ذات حافات منحنية باتجاه الجهة الخلفية من الهاتف، وهو تغيير مقارنةً بالجزيرة المستطيلة في هواتف iQOO الرائدة السابقة.

ويتمتع iQOO 12 بتصنيف IP64، في حين أن iQOO 12 Pro حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء.

ويتميز الهاتفان بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، مع عدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي (بيريسكوب) مقربة بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 3x وتقريب رقمي بقدرة 100x ودعم ميزة التثبيت البصري للصورة. كما يحتوي الجهازان على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وزودت العلامة التجارية الفرعية من فيفو جهازي iQOO 12 و iQOO 12 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، وهناك أيضًا مجموعة رقاقات Q1 الخاصة للرياضات الإلكترونية التي توفر تجربة ألعاب محسنة وغامرة.

ويحتوي الهاتفان الذكيان على ما يصل إلى 16 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5x ومساحة تخزين داخلية بسعة واحد تيرابايت من نوع UFS 4.0.

وتوجد غرفة بخار كبيرة ونظام تبريد رباعي المناطق لتبديد الحرارة. ويعمل الجهازان بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويتضمن iQOO 12 بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط، في حين يستمد iQOO 12 Pro طاقته من بطارية سعتها 5100 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

وتحتوي سلسلة iQOO 12 أيضًا على مزايا أخرى، مثل المحرك الخطي للمحور إكس والمكبرات الصوتية المزدوجة. وتشمل خيارات الاتصال منفذ USB-C و Wi-Fi-7 و NFC و IR Blaster و Bluetooth 5.4.

ويبلغ سعر iQOO 12 Pro نحو 640 يورو لخيار 16 جيجابايت/256 جيجابايت، و 710 يوروهات لخيار 16 جيجابايت/512 جيجابايت، و 770 يورو لنموذج 16 جيجابايت/1 تيرابايت.

في حين يبلغ سعر iQOO 12 نحو 515 يورو لخيار 12 جيجابايت/256 جيجابايت، و 550 يورو لخيار 16 جيجابايت/512 جيجابايت، و 605 يوروهات لنموذج 16 جيجابايت/1 تيرابايت.