سوني تزيل تكامل بلاي ستيشن مع إكس

تنهي شركة سوني في الأسبوع المقبل التكامل مع منصة التواصل الاجتماعي إكس عبر منصات بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5.

وقالت الشركة اليابانية في إشعار جديد نشرته عبر موقع دعم بلاي ستيشن: “لن يعمل التكامل مع إكس اعتبارًا من 13 نوفمبر 2023 عبر منصات بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5، ويتضمن ذلك عرض المحتوى المنشور عبر إكس من خلال بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 ونشر المحتوى والجوائز والأنشطة الأخرى المتعلقة باللعب عبر إكس مباشرةً من بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 أو ربط حساب إكس من أجل النشر”.

ولم تحدث سوني العلامة التجارية للتطبيق عبر منصاتها ليعكس العلامة التجارية الجديدة، إكس، إذ ظل التطبيق محتفظًا بعلامته التجارية الأصلية.

وكان إدماج إكس عبر منصات بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 على مدار العقد الماضي يعد بمنزلة طريقة بسيطة ومباشرة لنشر لقطات الشاشة ومقاطع اللعب عبر منصة التواصل الاجتماعي.

وينشر المستخدمون يوميًا عبر إكس الآلاف من المشاركات الملتقطة من خلال منصات بلاي ستيشن باستخدام وسوم #PS4Share و #PS5Share.

ويحتاج مستخدمو منصات بلاي ستيشن إلى تجاوز بعض الخطوات الإضافية لنشر المشاركات عبر منصة إكس بعد إزالة التكامل.

ويستطيع مستخدمو منصات بلاي ستيشن مواصلة النشر عبر استخدام تطبيق بلاي ستيشن الرسمي من سوني لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، الذي يتيح للمستخدمين نقل لقطات الشاشة والفيديو من المنصة إلى الجهاز المحمول.

واتخذت شركة مايكروسوفت المنافسة في وقت سابق من هذا العام خطوة مماثلة، عندما أزالت تكامل إكس مع منصات إكس بوكس وتطبيق Game Bar عبر نظام ويندوز.

ويحتاج لاعبو إكس بوكس الآن إلى استخدام تطبيق إكس بوكس الرسمي لنظامي التشغيل أندرويد و iOS إذا كانوا يريدون نشر منشورات الألعاب عبر إكس.

وتزامن قرار مايكروسوفت بإزالة التكامل مع طرح إكس لهيكل تسعير جديد لواجهة برمجة التطبيقات، الذي قد يكلف شركة مثل مايكروسوفت شهريًا أكثر من 40 ألف دولار.

ولا تزال في الوقت الحالي المنصات الأخرى المزودة بتكامل إكس، مثل نينتندو سويتش، تدعم النشر عبر منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك.