“سدايا” تستعرض جهودها في التحول الرقمي بمعرض جارتنر الإسباني

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي“سدايا في (معرض جارتنر لتقنية المعلومات 2023) Gartner IT Symposium/Xpo 2023، المُقام في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 نوفمبر 2023، وذلك ضمن جهود السعودية الرقمية الممثلة للمملكة في المعرض بمشاركة 10 جهات حكومية.

استعراض قصة تطبيق نفاذ:

تكمن مشاركة سدايا في جلسة رئيسة خلال المعرض يقدمها الدكتور هذام بن عبدالعزيز التويجري؛ مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية في سدايا، ويستعرض خلالها قصة (تطبيق نفاذ) الذي يتيح التحقق من الهوية الرقمية للأفراد عبر السمات الحيوية بطريقة آمنة وموثوقة من أجل تمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز تميز المملكة العربية السعودية في المجالات الرقمية لا سيما في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وما وصلت إليه من تقدم في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها المملكة باسم سدايا أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.

سدايا شريك عالمي للمؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة:

تشارك (سدايا) أيضًا في المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية (Smart city expo world congress) الذي انطلق اليوم 7 نوفمبر في مدينة برشلونة الإسبانية، ويستمر حتى يوم 9 من نوفمبر 2023، بوصفها شريكًا عالميًا للمؤتمر والمعرض.

وتُعرض خلال المشاركة التجربة السعودية في بناء المدن الذكية، ودور الهيئة في ذلك الجانب علاوة على وجود جناح كبير يضم عروضًا مختلفة لمنتجات سدايا الرقمية في المجال بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.

كما تُعد هذه المشاركة فرصة سانحة لاستعراض أوجه ابتكارات الهيئة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.