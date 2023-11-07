جوجل تساعدك في العثور على الخصومات

تساعد جوجل المستخدمين في العثور على الخصومات من خلال تقديم مزايا جديدة عبر محرك بحثها ومتصفحها للويب.

وأعلنت الشركة إضافتها صفحة خاصة للصفقات عبر محرك بحثها، في حين يحصل متصفحها للويب على مزايا تبحث استباقيًا عن رموز الخصم وتزود المستخدمين برؤى الأسعار.

وصممت جوجل صفحة نتائج البحث عن الصفقات الجديدة عبر محرك بحثها لمساعدة المستخدمين في العثور على المنتجات المعروضة للبيع عبر الويب في مكان واحد خاص.

وتعرض الصفحة صفقات في فئات، مثل الملابس والإلكترونيات ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل.

وتجد أيضًا صفقات من أنواع مختلفة من التجار، مثل المتاجر الكبيرة والعلامات التجارية وتجار التجزئة ذوي العلامات التجارية المتعددة والمتاجر المحلية.

ويتصفح المستخدمون الصفقات حسب الفئة ويشاهدون المتاجر الشهيرة التي تقدم عروضًا على ما يبحثون عنه، ويمكن النقر فوق المنتج أو زيارة موقع التاجر لمعرفة المزيد.

وتشير جوجل إلى أن الصفحة تأخذ في الاعتبار ما ترغب عادةً في تسوقه إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

وتحتاج إلى البحث عن “صفقات المتجر” للوصول إلى صفحة الصفقات الجديدة، أو يمكنك البحث عن فئات، مثل “عروض شراء الأحذية الرياضية”، إذا كنت تبحث عن شيء محدد.

وأعلنت جوجل أيضًا أن متصفحها للويب يستطيع الآن البحث استباقيًا عن رموز الخصم، إذ يعرض لك المنتجات التي شاهدتها سابقًا عبر مواقع التسوق في بطاقة “استئناف التصفح” عندما تفتح علامة تبويب جديدة، ويعلمك إذا كانت المنتجات مخفضة حاليًا.

ويمكنك النقر فوق أيقونة علامة الخصم الجديدة في شريط عناوين المتصفح لرؤية رموز القسيمة المتاحة من الموقع الذي تزوره، وذلك عندما تزور صفحة منتج ضمن مواقع التسوق.

وتجلب جوجل أيضًا مزايا رؤى الأسعار إلى متصفحها للويب عبر أجهزة الحواسيب. وترى تصنيف “إحصاءات التسوق” في شريط عناوين المتصفح عندما تكون هذه الإحصاءات متاحة عبر الموقع الإلكتروني للتاجر.

وتعرض ميزة رؤى الأسعار رسمًا بيانيًا لسجل الأسعار خلال آخر 90 يومًا، والنطاق النموذجي لسعر المنتج في الصفحة الحالية.

وتسهل جوجل تعيين تنبيهات انخفاض الأسعار عبر محرك بحثها ومتصفحها للويب، إذ يمكنك عندما تبحث عن منتج ما عبر هاتفك النقر على أيقونة الجرس بجوار اسم المنتج لتلقي إشعارات إذا انخفض سعر هذا المنتج من تجار التجزئة عبر الويب.

كما يمكنك أيضًا وضع إشارة مرجعية على المنتجات في مجلد قائمة التسوق في متصفح الويب للحصول على تحديثات بشأن تغير الأسعار.