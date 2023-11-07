تقنية AMD FSR قد تكون متاحةً مع هواتف سامسونج الذكية

تقنية FidelityFX Super Resolution من شركة AMD هي واحدة من التقنيات المهمة للاعبين، لأنها تساعد على تحسين معدل الإطارات وفي الوقت نفسه تحسن من جودة المشاهد الرسومية في الألعاب.

في الوقت الحالي تعد تقنية AMD FSR منافسةً لتقنية إنفيديا DLSS، وتكمن قدرتها على تصيير المشهد الرسومي كما لو أنها تعمل بدقة أعلى، حيث ستجد أن اللعبة التي تلعبها على دقة 1080 بكسلا ولكن التقنية تقوم بعملية ملء وحدات البكسل المفقودة لجعلها تبدو وكأنها تعمل بدقة 1440 بكسلا.

فكرة تقنية FSR أنها تستخدم البيانات التي لديها من الإطارات المنشأة سابقًا للتنبؤ بالتفاصيل التي تحتاج إليها، وهذا يؤدي إلى تحسين جودة المشهد الرسومي عبر جميع الإعدادات المسبقة لعدد كبير من الألعاب التي تدعمها AMD وعلى مختلف الدقات مثل 2K و 4K.

في الوقت نفسه، تدعم AMD هذه التقنية من خلال توفير (كود المصدر) الخاص بها للمطورين على منصة GPUOpen مجانا، وهي أيضا متاحة ضمن محرك Unreal Engine 4 ومحرك Unity، ومن الممكن أن يستخدم مطوري الألعاب لهذه التقنية كي تعمل مع الألعاب دون مشكلة.

الاختلاف بينهما يكمن في إمكانية تشغيل تقنية DLSS على وحدة المعالجة الرسومية من إنفيديا فقط، بعكس تقنية FSR التي تعمل على وحدة المعالجة الرسومية من AMD، وإنفيديا، وإنتل دون قيود.

المعلومات تشير إلى أن القدرات الرسومية لهواتف سامسونج الذكية ستكون متوافقة مع تقنية AMD FSR وذلك من خلال تعاون سامسونج، وكوالكم، وAMD في إضافة دعم تقنية FSR عبر تشكيلة واسعة من رقاقات Exynos و Snapdragon.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا خصوصا في ألعاب الهاتف الذكي، مما يسمح بتأثيرات رسومية إضافية مثل تتبع الأشعة مع الحفاظ على قوة المعالجة الرسومية، ويمكن اعتباره كذلك أفضلية تنافسية ضد تقنية MetalFX Upscaling من آبل. ونظرًا إلى أن تقنية FSR مصممة لتكون متوافقة مع مختلف أنواع الهاردوير ومستقلة عن المنصة، يُتوقع أن تعمل مع وحدات المعالجة الرسومية Adreno من كوالكوم دون أي مشكلات.

الإعلان عن هذا التعاون لم يكشف عنه حتى الآن، لكن التوقعات تلمح إلى الحديث عن دعم تقنية FSR خلال الكشف الرسمي عن الهاتف الذكي Galaxy S24.