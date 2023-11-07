بايدو تلجأ إلى هواوي بدلًا من إنفيديا لشراء الرقاقات .. عاجل

طلبت شركة بايدو هذا العام شرائح الذكاء الاصطناعي من هواوي، مما يزيد من الدلائل على أن الضغوط الأمريكية تدفع الصين إلى قبول منتجات الشركة بصفتها بديلًا لمنتجات إنفيديا، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز.

وتعد بايدو واحدة من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصين وتشغل النموذج اللغوي الكبير المسمى Ernie. وقدمت بايدو في شهر أغسطس الطلب إلى هواوي، أي قبل صدور القوانين الأمريكية الجديدة المتوقعة على نطاق واسع.

وشددت الحكومة الأمريكية في شهر أكتوبر القيود على صادرات الرقاقات وأدوات الرقاقات إلى الصين، ومنها تلك الخاصة بشركة الرقائق الأمريكية العملاقة إنفيديا.

طلبت بايدو 1600 شريحة من شرائح هواوي للذكاء الاصطناعي المسماة 910B Ascend، التي طورتها الشركة الصينية بصفتها بديلًا لشريحة A100 من إنفيديا. وسلمت هواوي بحلول شهر أكتوبر أكثر من 60 في المئة من الطلب، أو نحو 1000 شريحة.

وبلغت القيمة الإجمالية للطلب نحو 450 مليون يوان (62 مليون دولار)، ومن المقرر بحلول نهاية هذا العام أن تسلم هواوي جميع الرقاقات.

ويعد الطلب مهمًا لأنه يظهر كيف يمكن لبعض الشركات الابتعاد عن إنفيديا، وذلك بغض النظر عن أن الطلب صغير جدًا مقارنة بآلاف الرقاقات التي طلبتها شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى تاريخيًا من الشركة الأمريكية.

وتعتمد منذ فترة طويلة شركات بايدو وتينسنت وعلي بابا على إنفيديا، ولم يكن من المعروف سابقًا أن بايدو هي أحد عملاء شرائح الذكاء الاصطناعي لشركة هواوي.

وتتراجع رقاقات 910B Ascend من هواوي أمام رقاقات إنفيديا فيما يتعلق بالأداء، مع أنها تعد الخيار المحلي المتطور المتاح في الصين. وطلبت بايدو شرائح 910B Ascend للتحضير للمستقبل، إذ قد لا تتمكن من شراء رقاقات إنفيديا.

ويشير موقع هواوي الإلكتروني إلى أنها تتعاون مع بايدو منذ عام 2020 لجعل منصتها للذكاء الاصطناعي متوافقة مع أجهزة هواوي.

وأشارت الشركتان في شهر أغسطس إلى أنهما تعملان معًا لتعميق التوافق بين نموذج الذكاء الاصطناعي Ernie من بايدو ورقاقات Ascend من هواوي.

وطورت بايدو مجموعتها من رقاقات الذكاء الاصطناعي Kunlun، التي تشير الشركة إلى أنها تدعم حوسبة الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق، مع أنها اعتمدت بشكل أساسي على شريحة A100 من إنفيديا لتدريب النموذج اللغوي الكبير.

وفرضت الولايات المتحدة في العام الماضي قواعد تمنع إنفيديا من بيع شرائح A100 وH100 للصين، مما دفع الشركة إلى إصدار شرائح A800 وH800 الجديدة بصفتها بدائل للعملاء الصينيين، ونتيجة للقواعد الأمريكية الصادرة في شهر أكتوبر، لم تعد إنفيديا قادرة على بيع تلك الرقائق إلى الصين.

وتوقع المحللون في الشهر الماضي أن القيود الأمريكية قد تخلق فرصة لشركة هواوي للتوسع في سوقها المحلية البالغة قيمتها 7 مليارات دولار، وتخضع الشركة منذ عام 2019 لضوابط التصدير الأمريكية.