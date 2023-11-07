إطلاق معالجات إنتل Meteor Lake للحواسيب المحمولة يوم 14 من ديسمبر

إطلاق سلسلة المعالجات المركزية Core Ultra المخصصة للحواسيب المحمولة من إنتل سيكون كما أكدت المعلومات يوم 14 من ديسمبر وهو نفس يوم حدث AI Everywhere.

سيعقد حدث إنتل AI Everywhere يوم 14 من ديسمبر الساعة 6PM بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7PM بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسنكون معكم لتغطية أبرز ما سيُكشف عنه في ذلك اليوم.

سلسلة المعالجات المركزية Core Ultra، التي تعرف كذلك باسم (Meteor Lake)، ستشهد قفزة جيدة من ناحية الأداء بسبب الاعتماد على بنية تصميم شرائح صغيرة متعددة (Chiplet)، وكل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة الرسومية إلى جانب قالب SoC و IOE ستعتمد على دقة تصنيع مختلفة.

ضمن الصور التي نشرتها إنتل عن بنية تصميم الرقاقة، يمكن القول أنها عبارة عن مزيج من العناصر الثورية ونلاحظ اعتمادها على 4 قوالب أو كما تسميها إنتل tiles وهي تعرف بمصطلح (بلاطات). سيكون لدينا مع هذا التصميم الجديد أربعة قوالب متصلة مع بعضها بعضا من خلال تقنية Foveros 3D الحديثة وجميعهم متصلون فوق شريحة خامسة تربطهم معًا.

بتفصيل أوضح، هناك قالب الحوسبة الذي يحتوي على وحدة المعالجة المركزية، وقالب وحدة المعالجة الرسومية، وقالب SoC مع محرك الوسائط، ووحدة تحكم الذاكرة، ونوى الذكاء الاصطناعي، وقالب الإدخال والإخراج مع Thunderbolt، وPCIe، وأشياء أخرى من مكونات الرقاقة.

قالب الحوسبة سيكون بدقة تصنيع (إنتل 4) وهي تصنف بدقة تصنيع 4 نانومتر حاليا، مع التنويه أنها سابقا كانت تسمى 7 نانومتر ضمن خريطة طريق إنتل قبل سنوات من الآن. المختلف هذه المرة أن باقي القوالب ستكون مصنوعة من خلال شركة TSMC. قالب وحدة المعالجة الرسومية سيعتمد على دقة 5 نانومتر، والقالب الثالث والرابع قد يعتمدان على دقة تصنيع 5 أو 6 نانومتر.

لا نعلم بعد إذا كانت إنتل ستستخدم اسم (الجيل الرابع عشر) على معالجات Meteor Lake، لكن المؤكد أنها ستكشف عن هذه المعالجات كما ذكرنا يوم 14 من ديسمبر لتدفع مستوى أداء الحواسيب المحمولة نحو مرحلة جيدة خاصة عندما نعرف أن شركة إنتل ركزت على ما تطلق عليه Low Power Island، وهذا يعني أن بعض نوى وحدة المعالجة المركزية يمكن إيقاف تشغيلها في سيناريوهات الخمول وتدعي إنتل أنه توفير كبير للطاقة.

ولا ننسى كذلك قالب وحدة المعالجة الرسومية، فقد أكدت إنتل أنها أسرع بمرتين من الرسوميات المدمجة السابقة وليست بعيدة عن أداء بطاقة إنفيديا RTX 3050، وهذا حقًا مثير للإعجاب.