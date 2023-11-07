أفضل هواتف آيفون لهواة التصوير الفوتوغرافي في عام 2023

تأتي هواتف آيفون الحديثة مع كاميرات بمواصفات قوية تسمح لك بالتقاط صور احترافية تتميز بوضوح الألوان والجودة العالية، ومع أن هاتف iPhone 15 Pro Max وهو الهاتف الأحدث من شركة آبل يحتوي على عدسة جديدة تدعم التقريب البصري بمعدل خمس مرات، ويأتي مع تحسينات ممتازة تجعله أفضل هاتف آيفون لهواة التصوير الفوتوغرافي، فإن طُرز iPhone 14 وiPhone 13 تتضمن أيضًا كاميرات بمواصفات جيدة تسمح لهواة التصوير بالتقاط صور بجودة عالية.

حسّنت آبل الكاميرات في هواتف آيفون خلال السنوات الماضية، وأضافت مزايا جديدة، كالوضع الليلي الذي يسمح لك بالتقاط صور واضحة في الإضاءة المُنخفضة، بالإضافة إلى الوضع السينمائي الي يسمح لك بالتقاط مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K مع تشويش الخلفية والتركيز في إظهار الموضوع الرئيسي في مقطع الفيديو.

فإذا كُنت من هواة التصوير الفوتوغرافي، وتفكر في شراء هاتف آيفون، اختر واحدًا من الهواتف التالية التي تُعدّ أفضل هواتف آيفون لهواة التصوير الفوتوغرافي في عام 2023:

1- هاتف iPhone 15 Pro Max:

يُعدّ iPhone 15 Pro Max أفضل هاتف صنعته آبل حتى الآن، فهو يأتي بهيكل مصنوع من التيتانيوم، وقد أضافت آبل منفذًا للشحن من نوع USB-C، وكاميرا تدعم التقريب البصري بمعدل خمس مرات، وزر Action القابل للتخصيص.

يَضُمّ هاتف iPhone 15 Pro Max كاميرا خلفية ثُلاثية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.8، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل خمس مرات.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، كما تدعم تصوير الفيديو في (الوضع السينمائي) Cinematic mode بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وتسجيل الفيديو في الوضع السينمائي بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

وباستخدام العدسة الأساسية، يمكنك التقاط الصور بتنسيق ProRAW أو HEIF، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام تطبيقات مثل: Adobe Photoshop لتعديلها بالطريقة التي تفضلها، إذ يلتقط الهاتف الصور بهذه التنسيقات دون إضافة أي تأثيرات بعد معالجتها بواسطة شريحة A17 Pro.

كما تُتيح الكاميرا الرئيسية للمُستخدمين التبديل بين ثلاثة أبعاد بؤرية شائعة، وهي: 24 مم، و28 مم، و35 مم، واختيار أحدها كإعداد افتراضي جديد.

وتُعدّ كاميرا تقريب المسافات الجديدة في iPhone 15 Pro Max رائعة لالتقاط الصور المقرّبة، وصور الحياة البرية، والتقاط الأحداث من مسافات بعيدة، وتتميز بتصميم رباعي مُبتكر مع مزية التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المُستشعر الثُلاثي الأبعاد، وهو نظام التثبيت الأكثر تطوراً من آبل حتى الآن.

وبفضل قوة التصوير الحسابي التي تتمتع بها الكاميرات المُتقدّمة في هاتف iPhone 15 Pro Max تُتيح الكاميرا الرئيسية المُصمّمة حصريًا لطُرز Pro للمستخدمين مزيدًا من المرونة مع إمكانية التقاط صور في الوضع الافتراضي بدقة فائقة تصل إلى 24 ميجابكسل، مما يوفر جودة صورة مذهلة مع حجم ملف عملي ومثالي للتخزين والمشاركة.

يُباع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا.

2- هاتف iPhone 15:

شهدت الكاميرات تغيُّرًا كبيرًا في هاتف iPhone 15 هذا العام، إذ زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى دقة قدرها 48 ميجابكسل، مقارنةً بدقة قدرها 12 ميجابكسل في إصدار العام الماضي وهو iPhone 14.

ويأتي هاتف iPhone 15 بكاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.6، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتدعم التقريب البصري للمسافات بمعدل قدره 2x، وتوفر مزية التقريب البصري ثلاثة مستويات من التكبير والتصغير البصري، وهي: 0.5x و1x و2x.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وتدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية، فهي أُحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

يقدم هاتف iPhone 15 جيلًا جديدًا من صور البورتريه، إذ تمنحك الكاميرات الجديدة صور بورتريه بجودة عالية مع إظهار مزيد من التفاصيل حتى في الإضاءة الخافتة.

يُباع هاتف iPhone 15 بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

3- هاتف iPhone 14 Pro:

يَضُمّ هاتف iPhone 14 Pro كاميرا خلفية ثُلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2،

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 240 إطارًا في الثانية، وتدعم خاصية (Dolby Vision HDR)، والوضع السينمائي (Cinematic mode).

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

ستلاحظ أن الكاميرات الموجودة في طراز iPhone 14 Pro قد حصلت على ترقية كبيرة جدًا مقارنةً بالطراز السابق وهو iPhone 13 Pro، إذ تتيح لك العدسة الأساسية التي أصبحت دقتها تبلغ 48 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل التقاط صور احترافية وعالية الجودة والوضوح.

يُباع هاتف آيفون 14 برو بسعر قدره 5699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

4- هاتف iPhone 13 Pro:

يَضُمّ هاتف iPhone 13 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.5، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، وتدعم التقريب البصري بمعدل ثلاث مرات.

توفر الكاميرا الفائقة الاتساع تصويرًا أكثر كفاءة في الإضاءة المنخفضة، مما يساعد في التقاط صور واضحة في المساء. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 240 إطارًا في الثانية، وتدعم خاصية (Dolby Vision HDR)، والوضع السينمائي (Cinematic mode).

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

يُباع هاتف آيفون 13 برو بسعر قدره 4996 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

5- هاتف iPhone 13 mini:

إذا كنت من هواة التصوير الفوتوغرافي وتبحث عن هاتف آيفون يساعدك في التقاط صور جميلة ويُباع بسعر متوسط مقارنةً بهواتف آيفون الحديثة فاختر هاتف iPhone 13 mini.

أصدرت آبل هذا الطراز في عام 2021 مع iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، وكان آخر هاتف صغير تُصدره آبل. وفي عام 2022 ألغت طراز mini وبدأت بإنتاج طراز Plus.

يعمل هذا الهاتف بمعالج A15 Bionic مثل بقية الهواتف في سلسلة iPhone 13، وهذا يعني أن نظام الكاميرا الثُنائي العدسات سيكون جيدًا مثل طراز iPhone 13.

يَضُمّ هاتف iPhone 13 mini كاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.6، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 240 إطارًا في الثانية، وتدعم خاصية (Dolby Vision HDR).

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

وفي هذا الهاتف ستحصل على وضع ليلي مُحسّن يسمح لك بالتقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المُنخفضة، ووضع Portrait مُتقدّم يُساعدك في التقاط صور بورتريه واضحة وبجودة عالية.

يُباع هاتف iPhone 13 mini بسعر قدره 4299 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.