أسوس تكشف عن الحاسوب المحمول من فئة 2 في 1 Chromebook CM30

كشفت أسوس رسميًا عن الحاسوب المحمول Chromebook CM30 القابل للفصل (CM3001) الجديد كليًا، والمناسب للدراسة أو للعب أو حتى للموظفين عامة.

من مزايا هذا الحاسوب المحمول قدومه مع تصميم متعدد الاستخدامات من فئة 2 في 1 ليسمح له بالتحول بسلاسة من حاسوب محمول إلى حاسوب لوحي. مع شاشة لمس نابضة بالحياة بحجم يبلغ 10.5 بوصة، وقلم لتحرير وكتابة الملاحظات بسرعة، وكاميرا أمامية وخلفية، وعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة، واتصال لاسلكي WiFi 6 سريع، ومتانة فائقة من الفئة العسكرية.

المسند المغناطيسي والغطاء ولوحة المفاتيح الاختيارية القادمة معه تتيح قدرة الانتقال السلس بين وضعية الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي.

صُمم المسند السهل التوصيل من جلد قوي ومقاوم للبقع، ويمكن ضبطه بأي زاوية تقريبًا مما يوفر المرونة والراحة اللازمة أثناء التنقل. يتميز الحاسوب المحمول Chromebook CM30 Detachable أيضًا بوجود قلم يُشحن تلقائياً وبسرعة عند وصله بالحاسوب خلال 15 ثانية فقط، مما يبقيه جاهزًا للاستخدام لمدة 45 دقيقة متواصلة.

لضمان أن يكون الحاسوب المحمول Chromebook CM30 Detachable رفيقًا جيدا من أجل التعلم عن بعد أو أثناء أيام العمل الطويلة، فقد صُمم مع بطارية كبيرة توفر ما يصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل بشحنه مرة واحدة.

يعد الاتصال أيضًا من المزايا القوية للحاسوب المحمول CM30 Detachable، وتوفر تقنية WiFi 6 القوية والموثوقة سرعة اتصال فائقة من أجل نقل الملفات بسرعة والتعلم عن بعد ومحادثات الفيديو الفائقة السلاسة، بينما تتوفر تقنية LTE أيضًا كخيار لمرونة الاتصال.

وصُمم الحاسوب المحمول Chromebook CM30 Detachable أيضًا من أجل التعامل مع قسوة الحياة اليومية مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين، وقد اختبرت قوته لتلبية معايير MIL-STD 810H الأمريكية من الفئة العسكرية التي أصبحت أكثر صرامة وتطلبًا من أي وقت مضى.

يحتوي الغطاء الذكي على وسائل حماية مندمجة مع لمسة خاصة مقاومة للبقع. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى المزيد من الحماية أثناء التنقل، يتوفر لهم Impact Shield، وهو عبارة عن حقيبة حماية قوية تحمي الحاسوب كلياُ.

يعمل الحاسوب المحمول Chromebook CM30 Detachable بواسطة معالج MediaTek Kompanio 520 مع ذاكرة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

كما يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل ذات وضوح رائع و المثالية في الاجتماعات والفصول الدراسية عبر الإنترنت. كما أنه يتميز بكاميرا حلفية بدقة 5 ميجابكسل تتيح للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة.

يوفر حاسوب Chromebook CM30 Detachable إمكانية الوصول إلى مكتبة Google Play، الغنية بالتطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز والكتب والمزيد غير ذلك. يمكن للمستخدمين تحرير الصور المتميزة وإنشاء رسومات اجتماعية باستخدام Adobe Express، أو الحصول على مجموعة من الفرش الواقعية باستخدام Tayasui Sketches التي تحاكي قوام الألوان المائية والدهانات الزيتية.

نظام كروم أو إس يمتاز بالتحديثات التلقائية ويستفيد من الحماية والوقاية من الفيروسات، مما يحافظ على سلامته وأمانه وتحديثه دائمًا. كما قد صُمم أيضا وفقًا للأمان الراسخ لحساب جوجل الشخصي، لهذا تظل المستندات الخاصة بالمستخدم ورسائل البريد الإلكتروني والصور والبيانات السرية آمنة في جميع الأوقات.

ليس هناك معلومات عن سعر هذا الحاسوب المحمول.