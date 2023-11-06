PNY تكشف عن ذاكرة فلاش Elite-X Type-C USB 3.2 Gen 1

شركة PNY تكشف عن أحدث إضافة إلى مجموعتها من ذواكر فلاش USB وهي Elite-X Type-C USB 3.2 Gen 1.

ذاكرة فلاش Elite-X Type-C صغيرة الحجم ولكنها قوية في الأداء وقابلية النقل. هذه الذاكرة تتميز بسعة تخزين تبدأ من 64 جيجابايت وتصل إلى 256 جيجابايت، وسرعات القراءة تصل إلى 200 ميجابايت/ الثانية وسرعات الكتابة تصل إلى 100 ميجابايت/ الثانية.

تتيح ذاكرة فلاش Elite-X Type-C USB 3.2 Gen 1 للمستخدمين نقل الملفات والصور والمستندات و مقاطع الفيديو والموسيقى وغيرها بسرعة وسهولة. سواء كنت طالبًا أو مديرًا تنفيذيًا، فإن ذاكرة Elite-X Type-C تضمن لك إمكانية الوصول دائمًا إلى الملفات المهمة.

خُصص التصميم الرفيع لذاكرة فلاش Elite-X Type-C ليناسب منافذ Type-C دون الحاجة إلى محول منفصل. وصُمم الهيكل الضيق المصنوع بعناية للسماح باستخدام ذاكرة الفلاش سويا مع المنافذ الأخرى، مما يقلل الحد الأدنى من المساحة ويتيح إمكانية الوصول إلى المنافذ لتلبية الاحتياجات الأخرى. يحمي الغطاء المنزلق منفذ Type-C عند عدم استخدامه لمنع بياناتك القيمة من التلف أو الضياع.

بفضل التصميم الأنيق والرفيع والأداء الاستثنائي، تعتبر ذاكرة Elite-X Type-C أحدث حلول تخزين الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة من النوع C. مع نطاق واسع من التوافق بين الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة، تُعد Elite-X Type-C الحل الأمثل لنقل المحتوى بين الأجهزة التي تتمتع بمنفذ USB Type-C.

ذاكرة فلاش Elite-X Type-C USB 3.2 Gen 1 متوفرة لدى موقع الشركة بسعر 10.99 دولارًا لحجم 64 جيجابايت، و بسعر 13.99 دولارًا لحجم 128 جيجابايت، و بسعر 24.99 دولارًا لحجم 256 جيجابايت.