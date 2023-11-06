OpenAI تكشف عن تحسينات ضخمة في ChatGPT .. عاجل

أعلنت شركة OpenAI إتاحة إمكانية تخصيص مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها ChatGPT من أجل استخدامه في أغراض محددة تتماشى مع احتياجات المستخدمين.

وستكون تلك الميزة متاحة لمشتركي النسخة المأجورة المعروفة باسم “ChatGPT بلس”، كما ستكون متاحة لعملائها من الشركات من أجل السماح لهم بإنشاء نسخ مخصصة من ChatGPT للموظفين لاستخدامها في أثناء العمل.

ويمكن للمتخصصين طرح الإصدارات المخصصة من ChatGPT في متجر OpenAI، الذي سيجري إطلاقه قريبًا، وقد وعدت الشركة بمشاركة نسبة من العائدات مع مصمميها بحسب معدل استخدامها، علمًا بأن عملية التخصيص لا تتطلب أي أكواد برمجية.

وجاء ذلك الإعلان في مؤتمر المطورين الأول الذي تعقده شركة OpenAI في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بعد مرور نحو عام على بدء إطلاق ChatGPT للعامة.

وقالت الشركة في بيان لها إنه منذ إطلاق ChatGPT طالب العملاء بطرقٍ لتخصيصه ليناسب طرقًا معينة يستخدمونه بها.

وكانت الشركة قد أطلقت ميزة “التعليمات المخصصة” قبل عدة أشهر لتتيح تعيين بعض التفضيلات لكي يراعيها ChatGPT عند الإجابة عن الأسئلة، إلا أن مزايا التخصيص الجديدة سوف تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم.

وتجعل الميزة الجديدة شركة OpenAI في موضع منافسة مع شركات أخرى مثل شركتي ميتا و Character.AI، اللتين تمنحان المستخدمين القدرة على تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي وفقًا لاحتياجاتهم.

وأكدت الشركة أنها لن تقبل النماذج المخصصة من ChatGPT، التي تسميها GPTs، إلا من العملاء الموثقة هويتهم، ولن يكون بمقدور مصممي تلك النماذج الوصول إلى محادثات المستخدمين فيها، كما لن تقبل الشركة أي نماذج تشجع على الخداع أو الكراهية أو المحتوى الإباحي.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن تخفيضات في الأسعار وتحسينات كبيرة في الأداء والبيانات في نماذج GPT-4 Turbo و GPT-3.5، حيث أفادت الشركة بأن نموذج GPT-4 Turbo قد جرى تدريبه على معلومات محدثة حتى أبريل/ نيسان من عام 2023.

ووعدت OpenAI بالدفاع عن عملائها من الشركات، حيث ستتدخل لدفع التعويضات اللازمة في حال واجهوا مطالبات قانونية بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر، وذلك عبر برنامج تطلق عليه الشركة اسم Copyright Shield، بحسب ما جاء في بيانها الرسمي.

وقالت شركة OpenAI إنها عدد مستخدمي مساعد الذكاء الاصطناعي ChatGPT يبلغ حاليًا 100 مليون مستخدم أسبوعيًا.