يوتيوب تعمل على خاصية جديدة لتشغيل مقاطع الفيديو عشوائيًا

تختبر منصة يوتيوب خاصية جديدة من شأنها السماح للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو على نحو عشوائي.

ووفقًا لما رُصد في التطبيق، فإن هناك زر جديد في الواجهة يتيح تشغيل مقاطع فيديو قصيرة عشوائية عند الضغط عليه.

ولم تكشف يوتيوب عن آلية عمل ذلك الزر، إلا أنه على الأرجح يختار مقاطع الفيديو استنادًا إلى اهتمامات المستخدم عبر تحليل تاريخ المشاهدات والقنوات التي يشترك فيها والمقاطع التي يُبدي إعجابه بها.

وتختبر المنصة الخاصية جديدة لدى عدد محدود من المستخدمين، ولم تطلقها بعدُ على نطاق واسع.

ويظهر زر التشغيل العشوائي أسفل الشاشة ليسهل الوصول إليه، وقد يكون ذا فائدة بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن مقاطع فيديو ملائمة ولا تناسبهم المقاطع التي تقترحها المنصة في التبويبات والصفحات الرئيسية.

ولا تزال الخاصية الجديدة قيد التجربة لبعض المشتركين في يوتيوب بريميوم المأجور، حيث تمنحهم يوتيوب وصولًا مبكرًا للمزايا الجديدة التي تنوي إطلاقها مستقبلًا.

وتختبر المنصة عدد من المزايا الجديدة الأخرى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل الدبلجة الصوتية لمقاطع الفيديو، وتوليد الأسئلة للمقاطع التعليمية، وعرض الملخصات، وغيرها.

وأجرت يوتيوب العديد من التغييرات الجديدة في الآونة الأخيرة أبرزها زيادة أسعار الاشتراكات في خطط “بريميوم” عالميًا، وهي تمنح المستخدمين مزايا إضافية مثل إزالة الإعلانات وإمكانية تحميل مقاطع الفيديو والاستماع إليها في الخلفية، بالإضافة إلى تشديد القيود على أدوات حجب الإعلانات.