ميدياتيك تجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الهواتف

كشفت شركة ميدياتيك رسميًا عن معالجها الرائد Dimensity 9300، الذي يعد ردها على معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم. ويتميز المعالج الرائد المشغل لسلسلة X100 القادمة من فيفو بتصميم جديد يسمى All Big Core.

وتجلب الشريحة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أجهزة أندرويد، إلى جانب التحسينات الإضافية في الأداء وعمر البطارية.

ويأتي إعلان ميدياتيك بعد أسابيع من كشف كوالكوم عن معالج Snapdragon 8 Gen 3، الذي من المقرر أن يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمنيًا للهواتف العاملة به، بدءًا من Xiaomi 14.

وتتوقع ميدياتيك قريبًا إطلاق الهواتف الأولى المزودة بمعالج Dimension 9300.

ويستغرق معالج Dimensity 9300 أقل من ثانية لإنشاء صورة Stable Diffusion ويمكنها تشغيل 7 مليارات نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي بمعدل 20 رمزًا في الثانية.

كما يمكنه أيضًا تشغيل 13 مليار نموذج معلمة ويصل الحد الأقصى إلى نحو 33 مليار معلمة مع الرموز المخفضة في الثانية.

ويوفر معالج Dimensity 9300 زيادة في الأداء بنسبة 46 في المئة وانخفاضًا في استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المئة مقارنةً بمعالج العام الماضي Dimensity 9200.

ويجلب المعالج الجديد وحدة معالجة الرسومات الرائدة Arm Immortalis-G720، ويوفر زيادة في تتبع الأشعة بنسبة 46 في المئة مقارنةً بمعالج Dimensity 9200.

وأجرت ميدياتيك مقارنة مباشرة مع شريحة كوالكوم، قائلة: “سجل Dimensity 9300 أكثر من 7600 نقطة في جهاز حقيقي عبر معيار Geekbench 6.0 مقارنة بشريحة Snapdragon 8 Gen 3 التي سجلت 7501 نقطة في بيئة المختبر”.

وصممت ميدياتيك معالج Dimensity 9300 باستخدام عملية التصنيع 4 نانومتر مع ثمانية نوى، أربعة نوى للأداء وأربعة نوى للكفاءة.

ويضيف Dimensity 9300 إلى إمكانيات الكاميرا من خلال تقنية تغيير الإضاءة والتركيز لما يصل إلى 16 كائنًا، والتركيز البؤري التلقائي على مستوى البكسل، والتثبيت البصري المستقل للصورة، وذلك لمساعدة الهواتف في التقاط الصور.

ويدعم المعالج الشاشات النشطة المزدوجة بدقة 4K بمعدل تحديث قدره 120 هرتز، وذلك بالنسبة للأجهزة القابلة للطي، إلى جانب دعم تنسيق Ultra HDR الجديد في أندرويد 14.

ويدعم Dimension 9300 ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5T بسرعة 9600 ميجابت في الثانية، إلى جانب دعم الشاشات العاملة بدقة WQHD وبمعدل تحديث قدره 180 هرتز.

وتوفر تحسينات الاتصال مع ميزة UltraSave 5G كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 10 في المئة، إلى جانب المدى الإضافي للاتصال بالشبكة اللاسلكية.