مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro

يأتي هاتفا آبل iPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro مع اختلافات كبيرة في المواصفات، فهما يعملان بمعالجات مختلفة، ويختلفان في مواصفات الشاشة، ومواد التصنيع، وسعة البطارية، وغيرها.

يتفوق هاتف iPhone 15 Pro على هاتف iPhone 15 Plus بقوة المعالج وخفة الوزن، ومعدل تحديث الشاشة، ولكن طراز Plus يتفوق على Pro بحجم الشاشة، وسعة البطارية.

ومع ذلك، يُعدّ كلا الهاتفين من أفضل الهواتف المُتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي. ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مُقارنة بين هاتفي iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone 15 Plus بتصميم من الزجاج الذي حسّنت آبل صلابته من خلال معالجته بعملية تبادل أيوني مُزدوج مُخصّصة، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع هذا الهاتف بدرجة صلابة عالية، كما أنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إذ يتحمّل الغمر حتى عُمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة. ويَتوفّر بخمسة ألوان، وهي: الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود.

أما هاتف iPhone 15 Pro فيأتي بتصميم أنيق من التيتانيوم، ويجمع هذا المعدن بين القوة والوزن الخفيف، وهذا ما يجعل سلسلة هواتف Pro هذه الأخف وزنًا على الإطلاق مُقارنةً بجميع طُرز برو السابقة. ويَتميّز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إذ يتحمل الغمر حتى عُمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة.

وبالنسبة للألوان، فإن هاتف iPhone 15 Pro يُتوفّر بأربعة ألوان من تدرجات التيتانيوم، وهي: التيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الأبيض.

الشاشة:

يَضمّ هاتف iPhone 15 Plus شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بمقاس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 1290 × 2796 بكسلًا، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتقنيات (HDR10)، و(Dolby Vision).

أما هاتف iPhone 15 Pro فيَضمّ شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات، وبدقة قدرها 2556 × 1179 بكسلًا، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع يبلغ أقصاه 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي مزودة بمزية (Always-On display) وتكنولوجيا ProMotion لتجربة مشاهدة استثنائية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف iPhone 15 Plus بمعالج (A16 Bionic) السُداسي النُوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز. أما هاتف iPhone 15 Pro فيعمل بمعالج (A17 Pro) الجديد كُليًّا من آبل، وهو معالج سُداسي النُوى، ومُصنّع بتقنية 3 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.78 جيجاهرتز.

يُعدّ معالج (A17 Pro) الجديد أول معالج مصنوع بتقنية 3 نانومتر، وقد أشارت آبل إلى أن وحدة المعالجة المركزية في هذا المعالج تُقدّم أداءً أسرع بنسبة قدرها 10% مقارنةً بمعالج A16 Bionic، ووحدة معالجة الرسومات أكثر قوة بنسبة قدرها 20%.

وفيما يتعلق بسعة التخزين، يَتوفّر هاتف iPhone 15 Plus بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 6 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

أما هاتف iPhone 15 Pro فيَتوفّر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 8 جيجابايت، وبأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128، أو 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل iOS 17 الذي يحتوي على العديد من المزايا الجديدة، وكلاهما يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني (UWB2).

يتمتع كلا الهاتفين بالأداء القوي والسريع والسلس، فلن تلاحظ أي تأخير أثناء ممارسة المهام اليومية كتصفح الويب وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وأثناء مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب الثقيلة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف iPhone 15 Plus على بطارية تبلغ سعتها 4383 ميلّي أمبير/ الساعة، أما هاتف iPhone 15 Pro فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3274 ميلّي أمبير/ الساعة، وكلاهما يدعمان الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا، والشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 7.5 واط.

الكاميرا:

يَضمّ هاتف iPhone 15 Plus كاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ويَضمّ كاميرا أمامية أُحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

أما هاتف آيفون 15 برو فيَضمّ كاميرا خلفية ثُلاثية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

تدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K، كما تدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف iPhone 15 plus بسعر يبدأ من 3799 درهمًا إماراتيًا، ويُباع هاتف iPhone 15 Pro بسعر يبدأ من 4299 درهمًا إماراتيًا.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro: