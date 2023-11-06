مقارنة بين جهازي Galaxy Tab A8 و Pixel Tablet

يمتاز الجهاز اللوحي Pixel Tablet من جوجل بأنه يجمع بين التصميم الجميل، وقوة الأداء والسعر المتوسط. ومن ناحية أخرى، توفر شركة سامسونج عدّة أجهزة لوحية ضمن الفئة المتوسطة، ومنها: جهاز Galaxy Tab A8.

فإذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بسعر متوسط، يمكنك اختيار أحدهما اعتمادًا على احتياجاتك الشخصية، ولمُساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي Galaxy Tab A8 من سامسونج و Pixel Tablet من جوجل:

1- جهاز Pixel Tablet اللوحي من جوجل:

يأتي الجهاز اللوحي (Pixel Tablet) من جوجل بتصميم أنيق من الألمنيوم المطلي بطبقة من النانو سيراميك الفريدة لحمايته، ويأتي مع مُلحق (Charging Speaker Dock) الذي يَضُمّ مكبر صوت ويتيح لك شحن الجهاز، وعند تثبيت جهاز Pixel اللوحي على هذا المُلحق يُصبح مثل: Nest Hub Max، وهي شاشة ذكية أصدرتها جوجل في عام 2019.

يَضُمّ جهاز Pixel Tablet شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 10.95 بوصات، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وبكثافة قدرها 276 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يعمل جهاز جوجل اللوحي بمعالج جوجل (Tensor G2) الثُماني النُوى والمُصنّع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويَضُمّ وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يُساعد هذا المعالج في تعامل الجهاز مع المهام المُتعددة بسلاسة مما يسمح لك بتصفح الويب والتطبيقات المُختلفة واللعب بألعاب الفيديو دون أن تُواجه مشكلات كالتأخير وعدم الاستجابة.

يعمل Pixel Tablet بنظام أندرويد 13، ويدعم التحديث إلى نظام التشغيل أندرويد 14 الجديد، وتُقدّم جوجل خمس سنوات من تحديثات النظام لجهاز Pixel Tablet اللوحي.

ويَتوفّر هذا الجهاز بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 و256 جيجابايت.

يحتوي جهاز Pixel Tablet اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 7020 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا، وتستمر لمدة قدرها 12 ساعة مع تشغيل مقاطع الفيديو.

يَضُمّ جهاز Pixel Tablet كاميرا خلفية أُحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

يُباع جهاز Pixel Tablet بسعر يبدأ من 499 دولارًا، ويَتوفّر بثلاثة ألوان، وهي: الأبيض (Porcelain)، والوردي (Rose)، والأخضر الداكن (Hazel).

2- جهاز Galaxy Tab A8 اللوحي من سامسونج:

يَضُمّ جهاز Galaxy Tab A8 اللوحي شاشة من نوع (TFT LCD)، بقياس قدره 10.5 بوصات، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وبكثافة قدرها 216 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يعمل جهاز Galaxy Tab A8 بمعالج (Unisoc Tiger T618) الثُماني النوى، والمُصنّع بتقنية 12 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.0 جيجاهرتز، ويَضُمّ وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali G52 MP2). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، ويدعم التحديث إلى نظام أندرويد 13 وهو آخر إصدار من نظام التشغيل يدعمه هذا الجهاز.

صَمّمت سامسونج جهاز Galaxy Tab A8 للتعامل مع مهام محددة وبسيطة، وهو غير مناسب لتعدد المهام وتشغيل التطبيقات الثقيلة، ولن تواجه أي مشكلات إذا اقتصر استخدام هذا الجهاز على مشاهدة مقاطع الفيديو، وتصفح الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

يَتوفّر هذا الجهاز اللوحي بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 2 أو 3 أو 4 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، ويدعم الزيادة في ذاكرة التخزين باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يحتوي Galaxy Tab A8 على بطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، وتستمر بالعمل لمدة قدرها 10 ساعات.

ويَضمّ هذا الجهاز كاميرا خلفية أُحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، كما يَضمّ كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع جهاز سامسونج Galaxy Tab A8 بسعر قدره 669 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة يبلغ حجمها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة يبلغ حجمها 64 جيجابايت، ويَتوفّر بثلاثة ألوان، وهي: الفضي والرمادي والوردي (Pink Gold).

أيهما تختار؟

يعتمد الاختيار بين جهازي Galaxy Tab A8 من سامسونج و Pixel Tablet من جوجل على احتياجاتك الشخصية. فإذا كنت ترغب في استخدام الجهاز اللوحي لأداء المهام الخاصة بالعمل أو الدراسة، فإن Pixel Tablet هو المُناسب لك، فهو يعمل بمعالج قوي يجعل هذا الجهاز مثالي لتعدد المهام، كما أنه يقترن بقاعدة الشحن الخاصة به لتتمكن من استخدامه كشاشة ذكية.

أما إذا كنت تريد جهاز لوحي لتصفح الويب والتطبيقات وأداء المهام البسيطة، فاختر جهاز سامسونج Galaxy Tab A8.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لجهازي Galaxy Tab A8 من سامسونج و Pixel Tablet من جوجل: