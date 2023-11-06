ماسك يخطط لإدماج xAI في إكس

يخطط إيلون ماسك لإدماج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI في منصة التواصل الاجتماعي إكس، كما يعتزم إتاحتها أيضًا بصفتها تطبيقًا مستقلًا.

وجاء الكشف عن إدماج xAI في إكس ردًا على أحد المستخدمين، الذي سأل عن نية ماسك إطلاق تطبيق جديد لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وأشار الملياردير أيضًا إلى أن شركة xAI أطلقت نموذجها الأول للذكاء الاصطناعي، وهو روبوت الدردشة المسمى Grok، وتعتزم إتاحته لجميع مشتركي إكس بريميوم بلس.

وتهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة، وقد صممت Grok للإجابة عن الأسئلة مع القليل من الذكاء.

وانتقد ماسك جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبارها مليئة بالرقابة، وأسس في شهر يوليو شركة xAI، واصفًا إياها بأنها شركة الذكاء الاصطناعي الباحثة عن الحقيقة القصوى والتي تحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة Bard من جوجل وBing من مايكروسوفت.

وأضاف ماسك: “يتمتع روبوت الدردشة Grok بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة إكس، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى”.

وتعد شركة التواصل الاجتماعي، إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر منفصلة عن شركة xAI، مع أن الشركتان تعملان معًا بشكل وثيق. كما تعمل xAI أيضًا مع شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا وشركات أخرى.

وأخبر ماسك في الأسبوع الماضي رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو القوة المدمرة في التاريخ.

وقد تكون التكنولوجيا قادرة على فعل كل شيء، كما أنها قادرة على جعل التوظيف كما نعرفه اليوم شيئًا من الماضي، بحسب توقعات ماسك في القمة العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي.

وشارك ماسك في عام 2015 في تأسيس شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة ChatGPT، الذي أشعل فتيل حرب الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء العالم، مع أنه تنحى في عام 2018 عن منصبه في مجلس الإدارة.

وأبدى إيلون ماسك اهتمامًا شخصيًا بمشروع تحويل إكس إلى التطبيق الشامل، وذلك منذ إجراء صفقة الاستحواذ على تويتر البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

ولم يدخر ماسك جهدًا لإنشاء هذا التطبيق الشامل، مما أدى أيضًا إلى إطلاق الشركة الناشئة xAI، كما يعمل ماسك بشكل وثيق مع فريق إكس لجعل المنصة تطبيقًا ماليًا واجتماعيًا للمستخدمين.