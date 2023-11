“سدايا” تستعرض منتجاتها الرقمية في المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية (Smart city expo world congress) الذي سيُقام في برشلونة الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 من نوفمبر 2023، بوصفها شريكًا عالميًا للمؤتمر والمعرض.

وستُعرض خلال المشاركة التجربة السعودية في بناء المدن الذكية، ودور سدايا في ذلك الجانب علاوة على جناح كبير يضم عروضًا مختلفة لمنتجات سدايا الرقمية في المجال بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.

تهدف سدايا من هذه المشاركة إلى ترسيخ مكانة المملكة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وما وصلت إليه من تقدم مذهل في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها ممثلة في سدايا أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.

كما تُعد هذه المشاركة فرصة سانحة لاستعراض أوجه ابتكارات سدايا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وسيُسلط الضوء خلال هذه المشاركة على جهود المملكة في قيادة مشاريع المدن الذكية في المستقبل لا سيما ما تقوم به سدايا تجاه بناء هذه المدن وفق أحدث التقنيات المتقدمة من أجل تحقيق جودة الحياة في المدن، عبر كلمة رئيسة في المؤتمر لمعالي الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت؛ مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا.

بالإضافة إلى مشاركات في الجلسات الحوارية يشارك فيها كل من: الدكتور ياسر العنيزان؛ نائب المشرف العام على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، والدكتور سطام السبيعي الرئيس التنفيذي لمركز التميز للمدن الذكية، والدكتور رائد الجدعاني؛ مدير مركز الرؤية الحاسوبية والمشرف العام على منصة بصير.

ستعرض “سدايا” في جناحها جهود مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر، ومنصة بصير التي تدعم جهود الجهات الحكومية في موسم الحج بحلولٍ قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن استعراض منصتي النفاذ الوطني، وتوكلنا.

ويعد المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في العالم فيما يتعلق بالمدن والابتكار الحضري حيث يشارك فيه هذا العام 25 ألف مشارك من 140 دولة، يمثلون القادة من الحكومات والشركات والمنظمات الأكثر ابتكارًا لنقل المدن نحو مستقبلٍ أفضل، علاوة على المديرين التنفيذيين وممثلي المدن والأكاديميين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مستقبل أفضل لمدننا، ويحظى هذا العام بمشاركة أكثر من 1000 عارض في المعرض.

