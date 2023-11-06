"سدايا" تستعرض منتجاتها الرقمية في المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة
أخبار قطاع الأعمال

“سدايا” تستعرض منتجاتها الرقمية في المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة

26

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية (Smart city expo world congress) الذي سيُقام في برشلونة الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 من نوفمبر 2023، بوصفها شريكًا عالميًا للمؤتمر والمعرض.

وستُعرض خلال المشاركة التجربة السعودية في بناء المدن الذكية، ودور سدايا في ذلك الجانب علاوة على جناح كبير يضم عروضًا مختلفة لمنتجات سدايا الرقمية في المجال بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.

مجال البيانات والذكاء الاصطناعي:

تهدف سدايا من هذه المشاركة إلى ترسيخ مكانة المملكة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وما وصلت إليه من تقدم مذهل في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها ممثلة في سدايا أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.

كما تُعد هذه المشاركة فرصة سانحة لاستعراض أوجه ابتكارات سدايا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

المملكة تتقدم على دول مجموعة العشرين وتحقق مستوى قياديًا في النضج التنظيمي الرقمي

57

إيلون ماسك يطلق روبوت الدردشة Grok لمنافسة ChatGPT

357

وسيُسلط الضوء خلال هذه المشاركة على جهود المملكة في قيادة مشاريع المدن الذكية في المستقبل لا سيما ما تقوم به سدايا تجاه بناء هذه المدن وفق أحدث التقنيات المتقدمة من أجل تحقيق جودة الحياة في المدن، عبر كلمة رئيسة في المؤتمر لمعالي الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت؛ مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا.

بالإضافة إلى مشاركات في الجلسات الحوارية يشارك فيها كل من: الدكتور ياسر العنيزان؛ نائب المشرف العام على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، والدكتور سطام السبيعي الرئيس التنفيذي لمركز التميز للمدن الذكية، والدكتور رائد الجدعاني؛ مدير مركز الرؤية الحاسوبية والمشرف العام على منصة بصير.

مركز عمليات الرياض الذكية:

ستعرض “سدايا” في جناحها جهود مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر، ومنصة بصير التي تدعم جهود الجهات الحكومية في موسم الحج بحلولٍ قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن استعراض منصتي النفاذ الوطني، وتوكلنا.

ويعد المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في العالم فيما يتعلق بالمدن والابتكار الحضري حيث يشارك فيه هذا العام 25 ألف مشارك من 140 دولة، يمثلون القادة من الحكومات والشركات والمنظمات الأكثر ابتكارًا لنقل المدن نحو مستقبلٍ أفضل، علاوة على المديرين التنفيذيين وممثلي المدن والأكاديميين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مستقبل أفضل لمدننا، ويحظى هذا العام بمشاركة أكثر من 1000 عارض في المعرض.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد