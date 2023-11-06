حجم سوق الفضاء بالسعودية يصل إلى 400 مليون دولار
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حجم سوق الفضاء بالسعودية يصل إلى 400 مليون دولار

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أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستعرض رحلة المملكة في مجال الفضاء منذ عام 1976، والذي كشف عن بلوغ حجم سوق الفضاء في المملكة 400 مليون دولار خلال عام 2022.

ويستعرض التقرير فرص وتحديات نمو سوق الفضاء الذي يتوقع أن يشهد نموًا متسارعًا. ويلقي الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء، وتنمية سوقه ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.

وركز التقرير على أبرز الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء بالمملكة والمتمثلة في تصنيع الأقمار الصناعية، وخدمات الإطلاق، وتطوير قطاع المحطات الأرضية في المملكة للارتقاء بمستوى البنية التحتية المستقبلية لتصبح المملكة مركزًا رائدًا على المستوى الإقليمي.

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بالإضافة إلى فرص الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورصد الأرض من خلال بناء أنظمة محلية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا وتطوير البنية التحتية للأقمار الصناعية المتعددة المستشعرات، إلى جانب فرصتي علوم الفضاء والاستكشاف، ومجالات الفضاء الناشئة.

وأشار التقرير إلى ما يشهده سوق الفضاء على المستوى الدولي من حراك اقتصادي كبير بلغ حجمه 464 ملیار دولار في عام 2022، مما يمثل 0.46% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبمعدل نمو متسارع یزید عن 7% سنویًا،.

كما يتوقع أن یصل حجم اقتصاد الفضاء العالمي إلى مستوى قياسي یبلغ 738 ملیار دولار بحلول عام 2030، نتيجة الاستثمار الحالي للدول في القطاع، الذي وصل إلى 100 مليار دولار في عام 2022م، بما يعادل أربعة أضعاف ما اُستثمر في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرین.

يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا عبر هذا الرابط.

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