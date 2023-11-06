تسلا تعتزم تصنيع سيارة بقيمة 25 ألف يورو

تخطط شركة تسلا لبناء سيارة بقيمة 25 ألف يورو (26838 دولارًا) في مصنعها بالقرب من برلين، حسبما أفادت وكالة رويترز، في تطور طال انتظاره لشركة صناعة السيارات الكهربائية التي تهدف إلى توفير كميات كبيرة من سياراتها.

ويعيق السعر الباهظ للسيارات الكهربائية استيعاب التكنولوجيا في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما أظهرته استطلاعات رأي المستهلكين.

وبلغ متوسط سعر التجزئة للسيارة الكهربائية في النصف الأول من عام 2023 أكثر من 65 ألف يورو في أوروبا مقارنة بما يزيد قليلًا عن 31 ألف يورو في الصين.

وكان ماسك يخطط منذ فترة طويلة لصنع سيارة كهربائية بأسعار معقولة، مع أنه أشار في عام 2022 إلى أنه لم يتقن التكنولوجيا بعد وأوقف الخطة.

وأوضحت وكالة رويترز في شهر سبتمبر أن شركة صناعة السيارات كانت تقترب من ابتكار من شأنه أن يسمح لها بصب كل الجزء السفلي من السيارة الكهربائية تقريبًا في قطعة واحدة، وهو إنجاز من شأنه تسريع الإنتاج وخفض التكاليف.

ويعد التوسع في السوق الشامل أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هدف تسلا المتمثل في زيادة عمليات تسليم المركبات بحلول عام 2030 إلى 20 مليونًا، مما يميزها عن المنافسين، مثل فولكس فاجن، الذين ابتعدوا عن تحديد أهداف التسليم وركزوا بدلًا من ذلك إستراتيجياتهم على حماية هوامش الربح أثناء الانتقال إلى المركبات الكهربائية.

وزار الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، المصنع في جروينهايدي وشكر الموظفين على عملهم الشاق، حسبما أظهر مقطع فيديو عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وأبلغ ماسك الموظفين في الاجتماع نفسه بخططه لبناء سيارة بتكلفة 25 ألف يورو. وينتج المصنع الألماني حاليًا Model Y، وهي السيارة الكهربائية ذات المبيعات العليا في أوروبا.

وتخطط شركة صناعة السيارات لمضاعفة قدرة المصنع الألماني سنويًا إلى مليون سيارة، مع أنها لم تقدم منذ شهر مارس تحديثًا حول عدد السيارات التي تنتجها هناك، وذلك عندما أشارت إلى أنها أنتجت 5000 سيارة في الأسبوع، أي ما يعادل سنويًا نحو 250 ألف سيارة.

وأوضحت السلطات المحلية في شهر أكتوبر أنها طلبت من شركة صناعة السيارات تقديم المزيد من المعلومات حول كيفية التزام خططها التوسعية بقوانين الحفاظ على الطبيعة، على أن تتخذ قرارًا بشأن الموافقة عليها، دون تقديم إطار زمني.

كما أبلغت تسلا العمال حصول الجميع اعتبارًا من شهر نوفمبر فصاعدًا على زيادة في الأجور بنسبة 4 في المئة، مع حصول عمال الإنتاج اعتبارًا من شهر فبراير 2024 على مبلغ سنوي إضافي بقيمة 2500 يورو، أي ما يعادل زيادة في الأجور خلال عام ونصف العام بنسبة 18 في المئة.