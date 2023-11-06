بطاقات SD Express الجديدة تسمح بسرعة نقل تصل إلى 2 جيجابايت/ الثانية

أصدرت منظمة SD Association (منظمة متخصصة لوضع معايير بطاقات الذاكرة) مواصفات SD Express 9.1، التي تحدد المعايير الخاصة لموردي تصنيع بطاقات الذاكرة SD والأجهزة الداعمة لها.

تتضمن المتطلبات الجديدة معمارية اتصال PCIe 4.0 وبروتوكول NVMe التي يمكنها مضاعفة السرعة القصوى للنقل إلى 2 جيجابايت/ الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم مواصفات 9.1 نظامًا جديدًا لوضع العلامات الخاصة على بطاقة الذاكرة للإشارة إلى فئة السرعة التي يتطلبها كل جهاز وما تدعمه كل بطاقة SD Express.

تمثل المستويات الأربعة (في الصورة) الحد الأدنى لسرعات القراءة والكتابة التي تتراوح من 150 ميجابايت/ الثانية إلى 600 ميجابايت/ الثانية. عند الاعتماد على اتصال PCI Express 4.0 x1 ارتفع معدل سرعة النقل إلى 2 جيجابايت/ الثانية، سابقًا كان الاعتماد على PCI-Express 3.0 x1 حيث وصل معدل سرعة النقل إلى 985 ميجابايت/ الثانية.

السرعة ليست الخاصية الوحيدة التي تقدمها مواصفات SD Express 9.1، قدمت المنظمة أيضًا العديد من تدفق البيانات المتزامنة وطرق إدارة الطاقة والحرارة.

في الوقت نفسه، تضمن أنظمة إدارة الطاقة والحرارة الجديدة حماية البطاقات من تعرضها للتلف الناتج عن الحرارة الزائدة. سابقًا، واجه مستخدمو جهاز أسوس ROG Ally هذه المشكلة عندما تسبب قارئ بطاقة SD بتخفيض سرعات النقل أو توقفها عن العمل تمامًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

أول إجراء مضاد لهذه المشكلة السماح للبطاقة بإبلاغ الجهاز المضيف بمستوى الطاقة الأقصى استنادًا إلى فئة السرعة ووضع ناقل PCIe بحيث لا يخصص الجهاز الكثير من الطاقة لقراءة البيانات ونقلها. ثانيًا، يمكن لبطاقات SD بموجب مواصفات 9.1 تقديم معلومات حول حدودها الحرارية القصوى، والتي قد تختلف بسبب الاختلافات بين الأداء والهيكل والمواد. يمكن أن تساعد هذه البيانات الأجهزة المستقبلية على توفير سرعات مثالية أثناء مراقبة مستويات الحرارة.

نظرًا لأن المواصفات تتطلب أجهزة جديدة، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصل بطاقات SD وأجهزة القراءة التي تدعم السرعات الجديدة إلى السوق. بعد ذلك، تخطط المنظمة إصدار المواصفات الرسمية مع SD Express Speed Class التي تسمح بسرعات نقل تصل إلى 4 جيجابايت/ الثانية من خلال اتصال PCI Express 4.0 x2.