إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال

أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض؛ لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيسي للشركات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وستكون الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في العاصمة من خلال المركز، حيث سيعزز وجود بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد.

ويتمتع مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالعاصمة السعودية باستقلال مالي وإداري، إذ يعمل المركز على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في المدينة، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.

مجلس إدارة #الهيئة_الملكية_لمدينة_الرياض يعلن عن إنشاء #مركز_المناطق_الاقتصادية_الخاصة بمدينة #الرياض لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وسيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما… pic.twitter.com/uvXPRIwfma — الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) November 6, 2023

وسيسهل المركز استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، مما يسهم في تعزيز الفرص في المدينة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم جهود الرياض؛ لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم.

كما سيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يضمن المواءمة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين.

بالإضافة إلى ذلك سيسهم المركز في رفع تنافسية الرياض، حيث ستتنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي سيطلقها المركز مع المناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

مما يذكر أن المركز سيسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض خصوصًا والمملكة عمومًا كمركز إقليمي للشركات العالمية، مما سيعزز تنوع القاعدة الاقتصادية للمدينة، ويجعلها وجهة استثمار عالمية، ويكون له دور في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة سياسات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض وتنظيم الأعمال وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.