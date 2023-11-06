إنتل وديل تطوران الحاسوب العملاق Dawn Phase 1 للذكاء الاصطناعي

لتعزيز دورها في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت إنتل وديل وجامعة كامبريدج تطوير مشترك للحاسوب العملاق Dawn Phase 1.

عملت الفرق الفنية المتخصصة على حاسوب الذكاء الاصطناعي العملاق الأسرع في بريطانيا الذي يسخر قوة كل من الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة عالية الأداء (HPC) لحل بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.

الحاسوب العملاق Dawn سيجعل بريطانيا أقرب للوصول إلى العتبة الحوسبية البالغة كوينتيليون عملية فاصلة عائمة في الثانية، إكسافلوب واحد (المعروف باسم إكساسكيل).

وليتضح للقارئ القدرة الهائلة لنظام الإكساسكيل في المعالجة: يتعين على كل شخص على وجه الأرض إجراء عمليات حسابية على مدار 24 ساعة يوميًا لأكثر من أربع سنوات فقط ليعادل ثانية واحدة من قوة المعالجة في نظام حوسبة الإكساسكيل.

تعليقا على هذا الإعلان قال آدم رو، المدير الفني للحوسبة عالية الأداء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل: “يعزز الحاسوب العملاق Dawn إلى حد كبير من قدرات الحوسبة العلمية والذكاء الاصطناعي المتوفرة في المملكة المتحدة، وهو الآن موجود ويعمل اليوم في مختبر Open Zettascale التابع لجامعة كامبريدج. توفر خوادم PowerEdge XE9640 من ديل منصة مناسبة من أجل استضافة مسرع إنتل Data Center GPU Max، مما يتيح النظام الإيكولوجي الاختيار من خلال واجهة برمجة التطبيقات oneAPI. أنا متحمس جدًا لرؤية أنواع العلوم التي يمكن لهذا الحاسوب العملاق تقديمه مع الاستمرار في تعزيز شراكة مختبر Open Zettascale بين إنتل وديل وجامعة كامبريدج، وتوسيع نطاق ذلك نحو المجتمع العلمي ومجتمع الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة”.

وقال الدكتور بول كاليخا، مدير خدمات الحوسبة البحثية في جامعة كامبريدج “يمثل Dawn Phase 1 خطوة كبرى إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي وقدرات المحاكاة في المملكة المتحدة، وهو جاهز للاستخدام الآن. يهدف التصميم المشترك إلى تقديم حاسوب عملاق من المرحلة الثانية، وسيكون أداء المرحلة الثانية من الحاسوب العملاق Dawn في عام 2024 أفضل بعشرة أضعاف. وإذا تم المضي قدمًا، فإن المرحلة الثانية من الذكاء الاصطناعي سوف تعزز كثيرا من قدراته في المملكة المتحدة إضافة إلى مواصلة هذه الشراكة الصناعية الناجحة”.

يعد Dawn اليوم أسرع حاسوب عملاق مدعوم بالذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة و سيدعم بعضًا من أهم أعباء العمل في المملكة المتحدة عبر كل من البحث الأكاديمي والمجالات الصناعية. تشمل مجالات الاستخدام: الرعاية الصحية والهندسة والطاقة الاندماجية الخضراء ونمذجة المناخ والعلوم الحدودية ضمن علم الكونيات وفيزياء الطاقة العالية.

سينضم الحاسوب العملاق Dawn Phase 1 و الحاسوب العملاق Isambard AI الذي أُعلن عنه في الآونة الأخيرة لتشكيل منشأة (AIRR)، وهي منشأة وطنية في المملكة المتحدة لمساعدة الباحثين على رفع إمكانات الذكاء الاصطناعي. سيعمل Dawn، بدعم من المملكة المتحدة للأبحاث والابتكار (UKRI)، على زيادة المحاكاة و القدرة الحوسبية للذكاء الاصطناعي في البلاد على نحو هائل لكل من الأبحاث الأساسية وحالات الاستخدام الصناعي، مما يؤدي إلى تسريع اكتشاف الأبحاث ودفع النمو داخل الاقتصاد المعرفي في المملكة المتحدة.

يعتمد الحاسوب العملاق الجديد على خوادم ديل PowerEdge XE9640، وبفضل خيارات التكوين المتنوعة وتقنية التبريد المائي، فإن نظام الخادم مجهز جيدًا للتعامل مع متطلبات أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. توفر تقنية التبريد المائي المباشر حلًا أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بأنظمة التبريد الهوائي التقليدية.

ويجمع كل خادم PowerEdge XE9640 في هذا النظام بين معالجين من معالجات إنتل Xeon Scalable من الجيل الرابع وأربعة مسرعات إنتل Data Center GPU Max لتقديم أداء قوي وكفاءة عالية لحل المشكلات العلمية الواقعية.

ويندمج ذلك مع النظام الإيكولوجي من خلال واجهة برمجة التطبيقات oneAPI من أجل مساعدة المطورين على تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وتعزيز إمكانية نقل التعليمات البرمجية عبر معماريات الهاردوير المتعددة.

ستُكشف التفاصيل الفنية وأرقام الأداء الخاصة بالحاسوب العملاق Dawn Phase 1 في منتصف شهر نوفمبر خلال مؤتمر Supercomputing 23 (SC23) في دنفر، كولورادو.